شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: 17 مرشدة ومرشدا سياحيا يتأهلون ببرنامج دولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

تأهل 17 متدربة ومتدربا في مجال الإرشاد السياحي في منطقة عسير، عقب خضوعهم لبرنامج تأهيلي استمر 5 أيام، نفذته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية «تكامل».

وأوضح مدير الهيئة المهندس محمد العمرة، أن البرنامج معتمد من الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين في المملكة «wftga»، وقد ضم برنامجا مخصصا للإسعافات الأولية، ومعلومات عن تراخيص المرشدين السياحيين، وفهم وظيفة المرشد السياحي كأحد أهم الأدوات السياحية، والتعريف بكيفية قيادة الرحلات السياحية، لافتا إلى أن البرنامج تناول كافة المعلومات الاحترافية في تطوير كفاءة المرشدين والمرشدات السياحيين في المنطقة.

ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل مرشدين ومرشدات سياحيين محترفين في تطوير صناعة السياحة في المملكة، في ظل أهمية دور المرشد السياحي باعتباره سفيرا داخل وطنه وله الدور المميز والبارز في تشكيل الانطباع العام لدى السائح عن الرحلة والبلد الذي يزوره، وتنشيط ونمو السياحة في المملكة، مضيفا أن وجود مهنة المرشد المتقاضي الأجر هو خدمة للسياح على اختلاف لغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم.