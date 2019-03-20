شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الألياف الضوئية لـ 11958 منزلاً في حائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

زار وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية الرقمية المهندس عبدالله الكنهل أمس (الثلاثاء) مشروع نشر النطاق العريض في منطقة حائل التابع لشركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، إحدى شركات الشركة السعودية للكهرباء، الهادف إلى إيصال الألياف الضوئية للمنطقة.

وتجول المهندس الكنهل ميدانياً في أعمال المشروع بحي البحيرة، مستمعاً إلى شرح تفصيلي من رئيس الشركة الدكتور أحمد سندي عن أعمال «ضوئيات المتكاملة» في المنطقة.

كما استعرض الدكتور سندي نطاق المشروع الهادف إلى إيصال خدمة النطاق العريض إلى 11958 منزلاً في 4 أحياء في حائل (حي البحيرة بواقع 557 منزلاً، و3067 منزلاً في حي الخماشية، و4064 منزلاً في حي السمراء، و4270 منزلاً في حي الزبارة).