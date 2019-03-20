، 6 مناطق بمرمى "الأرصاد".. هطول أمطار وأتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى صباح الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة لمناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم والشرقية وحائل والحدود الشمالية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض تشهد نشاطًا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، وتشمل وادي الدواسر والدوادمي وعفيف والأجزاء المجاورة وتمتد للعاصمة الرياض، وتبدأ الساعة الـ 08 .00صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

ونبهت منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية وتتكون السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة، وتشمل رنية وظلم والمويه وتربة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا لمنطقة القصيم بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية مع فرصة لهطول الأمطار الرعدية، وتشمل بريدة وعنيزة وعين الجواء وعقلة الصقور والرس والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.

ونبهت المنطقة الشرقية بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، وتشمل حفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 8.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، وتشمل رفحا وعرعر والأجزاء المجاورة ، وتبدأ الساعة الـ 8.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

ونبهت الهيئة منطقة حائل بأنها تشهد هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة، وتشمل الحالة الشنان وحائل وبقعاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.