محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى عبدالرحمن بن مقبول الدعجاني، أحد منسوبي الدفاع المدني بمحافظة الطائف؛ التهاني والتبريكات من قِبل الزملاء والأقارب، بمناسبة ترقيته إلى رتبة "وكيل رقيب"، متمنِين له التوفيق والنجاح. "الخليج 365" تبارك لـ"الدعجاني"، وتتمنى له دوام الرقي في خدمة الوطن. "الدعجاني" إلى وكيل رقيب بمدني الطائف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-20 يتلقى عبدالرحمن بن مقبول الدعجاني، أحد منسوبي الدفاع المدني بمحافظة الطائف؛ التهاني والتبريكات من قِبل الزملاء والأقارب، بمناسبة ترقيته إلى رتبة "وكيل رقيب"، متمنِين له التوفيق والنجاح. Advertisements "الخليج 365" تبارك لـ"الدعجاني"، وتتمنى له دوام الرقي في خدمة الوطن. 20 مارس 2019 - 13 رجب 1440 02:02 AM يتلقى عبدالرحمن بن مقبول الدعجاني، أحد منسوبي الدفاع المدني بمحافظة الطائف؛ التهاني والتبريكات من قِبل الزملاء والأقارب، بمناسبة ترقيته إلى رتبة "وكيل رقيب"، متمنِين له التوفيق والنجاح. "الخليج 365" تبارك لـ"الدعجاني"، وتتمنى له دوام الرقي في خدمة الوطن. ، "الدعجاني" إلى وكيل رقيب بمدني الطائف ،

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