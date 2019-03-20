، الشرطة الهولندية تعتقل شخصًا ثانيًا مشتبهًا بتورُّطه في إطلاق النار بأوتريخت ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إنه تركي المولد.. والمؤشرات والمعطيات ترجح فرضية الإرهاب

أعلنت الشرطة الهولندية الأربعاء اعتقال شخص ثانٍ؛ يُشتبه بتورطه في عملية إطلاق النار في أوتريخت، حسب "العربية".

وفي التفاصيل، كانت الشرطة قد أعلنت مساء الاثنين اعتقال تركي، يدعى غوكمان تانيس؛ مشتبه به في إطلاق النار بمدينة أوتريخت، وقالت إنه تركي المولد، وعمره 37 عامًا، وعرضت صورة لع من كاميرا الترام.

ويُشتبه أن الشخص وراء إطلاق النار الذي وقع صباح الاثنين في محطة للترام في مدينة أوتريخت الهولندية، ولاذ بالفرار، بعد أن قتل 3 أشخاص، وأصاب 10 آخرين في الهجوم، حسبما أعلن رئيس بلدية المدينة، مضيفًا بأن السلطات تتعامل مع الهجوم على أنه إرهابي.

وأعلنت الشرطة في وقت لاحق أن المؤشرات والمعطيات ترجح فرضية الإرهاب، ولاسيما بعد العثور على سلاح بحوزة تانيس عند اعتقاله، ورسالة "مشبوهة" في سيارته.