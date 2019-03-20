، أشخاص بتبوك يُصدرون صكًّا لأرض رغم أنها مملوكة لمواطن! ،

تمكَّن أشخاص بتبوك من إصدار صك لأرض بالرغم من أنها مملوكة لمواطن بموجب صك شرعي، يسبق صك هؤلاء الأشخاص بتسع سنوات، وقد استطاعوا بموجب هذا الصك إصدار رخصة بناء وتشييد عمارة مكونة من دورين وملحق، واستثمارها. فيما اكتشف صاحب الأرض الأصلية، التي اشتراها بمبلغ 110 آلاف ريال، ذلك بعد أن عزم على بناء منزله عليها؛ إذ فوجئ بوجود عمارة قائمة على أرضه!
وقال مالك الأرض المستخرَج صكُّها في عام 1431هـ محمد الشمراني لـ"الخليج 365": تمكَّن هؤلاء الأشخاص من إصدار صك آخر للأرض في عام 1437هـ، وشُيّد البناء عليها بموجب الصك الأخير. وقد اكتشفت أمر البناء حين أنهيت مديونية الأرض، وجمعت جزءًا من المال للبدء في بناء منزل لأبنائي؛ إذ خرجت لمعاينة أرضي ففوجئت بوجود عمارة مستثمرة على أرضي، وقد تبيَّن لي لاحقًا أن هناك صكَّيْن صادرَيْن على الأرض نفسها، الأول باسمي في عام 1431هـ، والصك الثاني صدر في عام 1437هـ.
وطالب بفتح تحقيق، ومحاسبة المتسبِّب في صدور صك ثانٍ لهؤلاء.
من جهتها، أكدت أمانة تبوك في تصريح إلى "الخليج 365" أنه وردت للأمانة معاملة من كتابة العدل بتبوك بشأن ما ذكره المواطن من وجود ازدواجية صكوك صادرة على أرض حي البوادي، والعائدة له بالشراء، وجارٍ العمل على مخاطبة كتابة العدل بطلب تزويدنا بأساس المعاملات التي بموجبها تم استخراج الصكوك حتى تتضح لنا معرفة سبب نشوء الازدواجية، والمتسبب في ذلك. ونتيجة لما يرد لنا من كتابة العدل سوف يتم العمل على تصحيح هذا الخطأ، ومحاسبة المتسبب، وإحالة أوراق المعاملة كافة إلى الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك.
أشخاص بتبوك يُصدرون صكًّا لأرض رغم أنها مملوكة لمواطن!بدر الجبل الخليج 365 2019-03-20
تمكَّن أشخاص بتبوك من إصدار صك لأرض بالرغم من أنها مملوكة لمواطن بموجب صك شرعي، يسبق صك هؤلاء الأشخاص بتسع سنوات، وقد استطاعوا بموجب هذا الصك إصدار رخصة بناء وتشييد عمارة مكونة من دورين وملحق، واستثمارها. فيما اكتشف صاحب الأرض الأصلية، التي اشتراها بمبلغ 110 آلاف ريال، ذلك بعد أن عزم على بناء منزله عليها؛ إذ فوجئ بوجود عمارة قائمة على أرضه!
وقال مالك الأرض المستخرَج صكُّها في عام 1431هـ محمد الشمراني لـ"الخليج 365": تمكَّن هؤلاء الأشخاص من إصدار صك آخر للأرض في عام 1437هـ، وشُيّد البناء عليها بموجب الصك الأخير. وقد اكتشفت أمر البناء حين أنهيت مديونية الأرض، وجمعت جزءًا من المال للبدء في بناء منزل لأبنائي؛ إذ خرجت لمعاينة أرضي ففوجئت بوجود عمارة مستثمرة على أرضي، وقد تبيَّن لي لاحقًا أن هناك صكَّيْن صادرَيْن على الأرض نفسها، الأول باسمي في عام 1431هـ، والصك الثاني صدر في عام 1437هـ.
وطالب بفتح تحقيق، ومحاسبة المتسبِّب في صدور صك ثانٍ لهؤلاء.
من جهتها، أكدت أمانة تبوك في تصريح إلى "الخليج 365" أنه وردت للأمانة معاملة من كتابة العدل بتبوك بشأن ما ذكره المواطن من وجود ازدواجية صكوك صادرة على أرض حي البوادي، والعائدة له بالشراء، وجارٍ العمل على مخاطبة كتابة العدل بطلب تزويدنا بأساس المعاملات التي بموجبها تم استخراج الصكوك حتى تتضح لنا معرفة سبب نشوء الازدواجية، والمتسبب في ذلك. ونتيجة لما يرد لنا من كتابة العدل سوف يتم العمل على تصحيح هذا الخطأ، ومحاسبة المتسبب، وإحالة أوراق المعاملة كافة إلى الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك.
20 مارس 2019 - 13 رجب 1440
01:48 AM
الأمانة: مخاطبة كتابة العدل لمعرفة سبب الازدواجية ومَن المتسبب
تمكَّن أشخاص بتبوك من إصدار صك لأرض بالرغم من أنها مملوكة لمواطن بموجب صك شرعي، يسبق صك هؤلاء الأشخاص بتسع سنوات، وقد استطاعوا بموجب هذا الصك إصدار رخصة بناء وتشييد عمارة مكونة من دورين وملحق، واستثمارها. فيما اكتشف صاحب الأرض الأصلية، التي اشتراها بمبلغ 110 آلاف ريال، ذلك بعد أن عزم على بناء منزله عليها؛ إذ فوجئ بوجود عمارة قائمة على أرضه!
وقال مالك الأرض المستخرَج صكُّها في عام 1431هـ محمد الشمراني لـ"الخليج 365": تمكَّن هؤلاء الأشخاص من إصدار صك آخر للأرض في عام 1437هـ، وشُيّد البناء عليها بموجب الصك الأخير. وقد اكتشفت أمر البناء حين أنهيت مديونية الأرض، وجمعت جزءًا من المال للبدء في بناء منزل لأبنائي؛ إذ خرجت لمعاينة أرضي ففوجئت بوجود عمارة مستثمرة على أرضي، وقد تبيَّن لي لاحقًا أن هناك صكَّيْن صادرَيْن على الأرض نفسها، الأول باسمي في عام 1431هـ، والصك الثاني صدر في عام 1437هـ.
وطالب بفتح تحقيق، ومحاسبة المتسبِّب في صدور صك ثانٍ لهؤلاء.
من جهتها، أكدت أمانة تبوك في تصريح إلى "الخليج 365" أنه وردت للأمانة معاملة من كتابة العدل بتبوك بشأن ما ذكره المواطن من وجود ازدواجية صكوك صادرة على أرض حي البوادي، والعائدة له بالشراء، وجارٍ العمل على مخاطبة كتابة العدل بطلب تزويدنا بأساس المعاملات التي بموجبها تم استخراج الصكوك حتى تتضح لنا معرفة سبب نشوء الازدواجية، والمتسبب في ذلك. ونتيجة لما يرد لنا من كتابة العدل سوف يتم العمل على تصحيح هذا الخطأ، ومحاسبة المتسبب، وإحالة أوراق المعاملة كافة إلى الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك.
، أشخاص بتبوك يُصدرون صكًّا لأرض رغم أنها مملوكة لمواطن! ،
المصدر : الخليج 365
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