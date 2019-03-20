محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات التابع للديوان الملكي نفذت وكالة جامعة شقراء للتطوير والجودة، بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات التابع للديوان الملكي، بإقامة ورشة عمل بعنوان "نشر الوعي الوثائقي"، بمركز التدريب بوكالة الجامعة للتطوير والجودة. وافتتح الورشة مدير مركز الوثائق والمحفوظات بالجامعة أحمد محمد السعدي رحب فيها بمدير الإدارة العامة لتنظيم الوثائق بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات عبدالمحسن بن هداب الهداب، وحسام بن عبدالرحمن السياري. وتحدث مدير الإدارة العامة لتنظيم الوثائق بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن أهمية الوثائق وأنظمة المركز، وبيّن ماهية الوثائق السرية والعقوبات المترتبة على إفشائها، كما تحدث عن الوثائق التخصصية وكيفية إعداد قوائم الوثائق التخصصية، ثم فتح النقاش والتطبيقات العملية لحضور الورشة. جامعة شقراء تقيم ورشة عمل عن "نشر الوعي الوثائقي" لتثقيف منسوبيها صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-20 نفذت وكالة جامعة شقراء للتطوير والجودة، بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات التابع للديوان الملكي، بإقامة ورشة عمل بعنوان "نشر الوعي الوثائقي"، بمركز التدريب بوكالة الجامعة للتطوير والجودة. Advertisements وافتتح الورشة مدير مركز الوثائق والمحفوظات بالجامعة أحمد محمد السعدي رحب فيها بمدير الإدارة العامة لتنظيم الوثائق بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات عبدالمحسن بن هداب الهداب، وحسام بن عبدالرحمن السياري. وتحدث مدير الإدارة العامة لتنظيم الوثائق بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن أهمية الوثائق وأنظمة المركز، وبيّن ماهية الوثائق السرية والعقوبات المترتبة على إفشائها، كما تحدث عن الوثائق التخصصية وكيفية إعداد قوائم الوثائق التخصصية، ثم فتح النقاش والتطبيقات العملية لحضور الورشة. 20 مارس 2019 - 13 رجب 1440 01:47 AM بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات التابع للديوان الملكي بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات التابع للديوان الملكي نفذت وكالة جامعة شقراء للتطوير والجودة، بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات التابع للديوان الملكي، بإقامة ورشة عمل بعنوان "نشر الوعي الوثائقي"، بمركز التدريب بوكالة الجامعة للتطوير والجودة. وافتتح الورشة مدير مركز الوثائق والمحفوظات بالجامعة أحمد محمد السعدي رحب فيها بمدير الإدارة العامة لتنظيم الوثائق بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات عبدالمحسن بن هداب الهداب، وحسام بن عبدالرحمن السياري. وتحدث مدير الإدارة العامة لتنظيم الوثائق بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن أهمية الوثائق وأنظمة المركز، وبيّن ماهية الوثائق السرية والعقوبات المترتبة على إفشائها، كما تحدث عن الوثائق التخصصية وكيفية إعداد قوائم الوثائق التخصصية، ثم فتح النقاش والتطبيقات العملية لحضور الورشة. ، جامعة شقراء تقيم ورشة عمل عن "نشر الوعي الوثائقي" لتثقيف منسوبيها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة شقراء تقيم ورشة عمل عن "نشر الوعي الوثائقي" لتثقيف منسوبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.