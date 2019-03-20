، "التجارة" تكافئ مواطنًا بـ30 ألف ريال لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري ،

محمد بن مسعود - الدمام - كافأت وزارة التجارة والاستثمار مواطنًا بمبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال، تمثل 30٪ من مقدار الغرامة الصادرة بحكم قضائي؛ وذلك لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري بمنشأة تزاول نشاط تصنيع مطابخ الألمنيوم بمحافظة الطائف.

وكان المواطن قد اشتبه في نظامية عمل المنشأة المخالفة إبان الاتفاق معها على تنفيذ بعض الأعمال الخاصة به، وقام بدوره بالإبلاغ عبر الاتصال بمركز بلاغات الوزارة "1900"؛ لتقوم الوزارة بمباشرة البلاغ، والتحقق منه بشكل فوري، وثبوت جريمة التستر التجاري، ومن ثم إحالة القضية للنيابة العامة التي بدورها أحالتها إلى القضاء، وصدر فيها حكم قضائي.

وأصدرت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة حكمًا قضائيًّا بإدانة مواطن ووافد مصري بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وتغريمهما (100.000) مائة ألف ريال، إضافة إلى العقوبات المترتبة على المخالفة، التي تشمل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري، وإبعاد الوافد عن السعودية، وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها.

وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة، وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.

وتحث وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق السعودية على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت. وتمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين، تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخرًا على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية في تفعيلها وتنفيذها، ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.