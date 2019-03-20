محمد بن مسعود - الدمام - للتشديد على الجانب الإنساني والوطني والاجتماعي لرجل الأمن استمرارًا لحملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا"، والتي تقوم بها القوات الخاصة لأمن الطرق وبالتعاون مع بنك الدم في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، قام ضباط وأفراد أمن طرق المنطقة الشرقية بالتبرع بالدم، لتأكيد الجانب الإنساني والوطني والاجتماعي لرجل الأمن، والذي هو أهم أهداف الحملة، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالدم للمساهمة في ضمان توفير مخزون مستمر من وحدات الدم للمرضى، ولمصابي الحوادث المرورية. منسوبو أمن طرق الشرقية يتبرعون بالدم استمرارًا لحملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-20 استمرارًا لحملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا"، والتي تقوم بها القوات الخاصة لأمن الطرق وبالتعاون مع بنك الدم في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، قام ضباط وأفراد أمن طرق المنطقة الشرقية بالتبرع بالدم، لتأكيد الجانب الإنساني والوطني والاجتماعي لرجل الأمن، والذي هو أهم أهداف الحملة، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالدم للمساهمة في ضمان توفير مخزون مستمر من وحدات الدم للمرضى، ولمصابي الحوادث المرورية. Advertisements 20 مارس 2019 - 13 رجب 1440 01:21 AM للتشديد على الجانب الإنساني والوطني والاجتماعي لرجل الأمن للتشديد على الجانب الإنساني والوطني والاجتماعي لرجل الأمن استمرارًا لحملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا"، والتي تقوم بها القوات الخاصة لأمن الطرق وبالتعاون مع بنك الدم في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، قام ضباط وأفراد أمن طرق المنطقة الشرقية بالتبرع بالدم، لتأكيد الجانب الإنساني والوطني والاجتماعي لرجل الأمن، والذي هو أهم أهداف الحملة، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالدم للمساهمة في ضمان توفير مخزون مستمر من وحدات الدم للمرضى، ولمصابي الحوادث المرورية. ، منسوبو أمن طرق الشرقية يتبرعون بالدم استمرارًا لحملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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