انطلقت اليوم الحسابات الرسمية لمشروعات الرياض الرباعية على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد الإطلاق الرسمي من قِبل خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – . ‫‪وتفصيلاً، انطلق الحساب الرسمي لمشروع الرياض الخضراء تحت اسم (Riyadh_Green)وحساب مشروع الرياض آرت تحت اسم ( ‪ Riyadh_Arts ) ‫ومشروع المسار الرياضي تحت اسم (RiyadhAlmasar ) بالإضافة إلى حساب حديقة الملك سلمان تحت اسم (RiyadhKSP ) ‫ودشنت المشروعات أيضًا المواقع الإلكترونية والتي ستكون حاضرة لتزويد المهتمين بالمعلومات عن المشروعات : حديقة الملك سلمان RiyadhKSP.sa Advertisements المسار الرياضي RiyadhAlmasar.sa الرياض الخضراء RiyadhGreen.sa الرياض آرت RiyadhArt.sa

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق حسابات مشروعات الرياض الرباعية في تويتر .. تعرّف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.