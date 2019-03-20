ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عددا من القضايا الهامة، من بينها مشروع الاستراتيجية الوطنية للثقافة (المحدّثة ) المقدم من وزارة الثقافة، متخذا عددا من التوصيات حيالها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض. واطلع المجلس على الوضع الحالي لقطاع الثقافة والهوية الوطنية، وحوكمة الجهات والقطاعات الفرعية، ومحفظة المبادرات الثقافية، إضافة إلى الدعم المطلوب لإنجازها.
كانت هذه تفاصيل خبر اطلع على الوضع الحالي للهوية الوطنية.. ولي العهد يرأس اجتماع “الشؤون الاقتصادية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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