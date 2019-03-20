نائب أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة إطلاق مشاريع العاصمة: قيمة مضافة عالية

هنأ الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع؛ بمناسبة إطلاق مشاريع الرياض الأربعة الكبرى: «مشروع حديقة الملك سلمان، ومشروع الرياض الخضراء، ومشروع المسار الرياضي، ومشروع الرياض آرت».

وقال نائب أمير الرياض، في تصريح صحفي: «إن هذه المشاريع التي تقوم عليها لجنة المشاريع الكبرى برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، تؤكد الطموح والاستشراف لمستقبل زاهر ينشده بدعم وتعزيز المجالات الحيوية في إطار رؤية المملكة 2030، من خلال توظيف الإمكانات وتهيئة بيئة تنافسية اقتصادية ثقافية اجتماعية من شأنها تعزيز جودة الحياة الأساسية».

وأضاف: «تعد هذه المشاريع قيمة مضافة عالية للعاصمة ورعاية ملكية غالية تعبر بكل فخر عن قيادة كريمة في عطائها، ترى في الوطن وأبنائه كل ازدهار ونماء وبناء».

وفي ختام تصريحه، سأل نائب أمير الرياض، أن يحفظ المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.