بالأرقام.. حديقة الملك سلمان بالرياض «الأضخم» على مستوى مدن العالم

أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، بتكلفة تصل إلى 86 مليار ريال، من بينها مشروع حديقة الملك سلمان.

ويعد مشروع حديقة الملك سلمان، من أكبر الحدائق الموجودة داخل المدن بالعالم، نظرًا لمساحتها الضخمة والتي تصل إلى نحو 13 كيلو مترًا مربعًا، وكذلك تنوع ما تحتويه من أماكن ومحميات ومعالم ومسرح ومناطق فنون، تلبي كل رغبات الجمهور.

وهناك العديد من الحدائق التي تحتضنها مدن شهيرة بمختلف دول العالم، ويقبل على زيارتها السياح، باعتبارها رمزًا للمدن الموجودة بها، ومن أشهر تلك الحدائق ما يلي:

أولا: حديقة الملك سلمان بالرياض

تبلغ مساحتها 13.4 كيلو متر مربع، وتقام في أرض قاعدة الملك سلمان الجوية (مطار الرياض القديم)، وتتوسط مدينة الرياض، وتعد مشروع متكامل (بيئي - ترفيهي – ثقافي – استثماري)؛ حيث توجد بها حدائق ومناطق خضراء وساحات مفتوحة تزيد مساحتها على 9.3 مليون متر مربع، تشمل: حديقة بالطراز الإسلامي، حدائق عمودية، حديقة المتاهة الزراعية، محمية الطيور والفراشات، إضافة إلى مسار دائري للمشاة بطول 7.5 كيلو متر، ومنطقة «الوادي» التي تتوسط الحديقة بمساحة 800 ألف متر مربع، ومجموعة من العناصر المائية والمعالم والأيقونات الفنية.

كما تشتمل الحديقة على: مجمع ملكي للفنون، يقام على مساحة تزيد على 400 ألف متر مربع، يضم مسرحًا وطنيًا بسعة 2500 مقعد، وخمسة مسارح مغلقة متنوعة الأحجام، ومسرحًا خارجيًا في الهواء الطلق يستوعب 8000 مشاهد، إلى جانب مجمع للسينما يضم ثلاث قاعات، وأكاديميات ومعاهد للفنون: (أكاديمية الفنون البصرية، أكاديمية فنون التمثيل، معهد الفنون، ومعهد الموسيقى) ومركز تعليمي يعنى بتنمية مواهب الأطفال.

وتوجد بالحديقة مجموعة من المرافق الثقافية، تتمثل في إقامة سبعة متاحف متنوعة: (متحف الطيران، متحف الفلك والفضاء، متحف الغابات، متحف العلوم، متحف العمارة، متحف الواقع الافتراضي) إضافة إلى ساحات للاحتفالات على مساحة 40 ألف متر مربع.

كما تضم حديقة الملك سلمان، مجموعة من المرافق الرياضية والصحية، من بينها: «ملعب الرويال جولف» الذي يقام على مساحة 850 ألف متر مربع، ومجمع رياضي على مساحة 50 ألف متر مربع، ملعب الواقع الافتراضي، مركز القفز المظلي والمناطيد، ومركز للفروسية، ومسار للجري والدراجات الهوائية، إضافة إلى عدد من المرافق الترفيهية من بينها: منطقة ألعاب ترفيهية تقام على مساحة 100 ألف متر مربع، وحديقة للألعاب المائية على مساحة 140 ألف متر مربع، ومركز للترفيه العائلي، وبرج وجسر المشاهدة.

وتضم كذلك مركزًا للزوار يكون بمثابة مركز تعريفي ـ بيئي ـ ثقافي، يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، يشتمل على معروضات تفاعلية عن الحديقة، وصالات متعددة الأغراض وقاعة للاجتماعات ومنافذ للأطعمة والمشروبات، إلى جانب منطقة مخصصة لمشاتل الأشجار والنباتات، ومناطق وساحات مفتوحة.

وتحتوي الحديقة على مرافق سكنية ومكتبية وتجارية وفندقية، من بينها: مجمعات للمباني السكنية توفر 12 ألف وحدة سكنية مختلفة، و16 فندقًا يوفر 2300 وحدة فندقية، ومساحات تجارية للمطاعم والمقاهي وقطاع البيع بالتجزئة تزيد مساحتها على 500 ألف متر مربع، ومجمعات للمباني المكتبية تبلغ مساحتها 600 ألف متر مربع.

وتتميز باستخدام عربات التنقل الذكية والمركبات الكهربائية والدراجات داخل الحديقة، في الوقت الذي تتوافر فيه كل المرافق والخدمات العامة، والتي تتمثل في: المساجد، والمراكز الأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية وطرق الخدمات وممرات للمشاة ومبان لمواقف السيارات تبلغ مساحتها الإجمالية 280 ألف متر مربع موزعة في أطراف الحديقة.

ثانيا: حديقة سنترال بارك بمدينة نيويورك

وتوجد في قلب حي منهاتن بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة، وتحتوي على عدد كبير من الأشجار والبحيرات الصغيرة، ونوافير المياه، ومساحات خضراء، وتبلغ مساحتها 3.4 كيلو متر مربع.

ويعود تاريخ إنشائها إلى القرن التاسع عشر وهي أول حديقة عامة في الولايات المتحدة، ويقدر عدد زوارها بـ40 مليون زائر سنويا، ويمكن التجول في الحديقة أو ممارسة رياضة الجري.

وتم تصميمها من قبل المصمم المعماري البيئي والكاتب فريدريك لو أولمستيد في عام 1858م، بعد فوزه في مسابقة التصميم.

ثالثا: حدائق لوكسمبورج بمدينة باريس

حدائق لوكسمبورج هي ثاني أكبر حديقة عامة في باريس، وكتب عنها الروائي الشهير فكتور هوجو في روايته البؤساء، وتبلغ مساحتها 22.45 هكتار، وصممت بأسلوب يحاكي الطراز الإيطالي، وذلك بطلب من والدة لويس الثالث عشر والتي كانت قد قطت سنوات شبابها في مدينة فلورانسا الإيطالية.

وتوجد حدائق لوكسمبورج، مروج عشبية وطرق مخصصة للجري، وملاعب للتنس، كما تحتوي على ملعب كبير مخصص للأطفال، ومكان لركوب الخيول الصغيرة.

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رابعا: حديقة أوينو في مدينة طوكيو

تم بناء هذه الحديقة في قلب مدينة طوكيو، مكان معبد ضخم تم تدميره خلال فترة الحروب الأهلية في اليابان في القرن التاسع عشر. وتحتوي الحديقة على مساحات خضراء وعدة متاحف، كما يوجد بها أول حديقة حيوانات في اليابان، إضافة إلى 1000 شجرة ساكورا.

وتم تأسيسها في عام 1873 م وتعتبر من أهم المقاصد السياحية، وتحتل المرتبة الأولى بين الحدائق العامة في اليابان، وتجذب نحو 10 ملايين زائر سنويا.

خامسا: حديقة ستانلي في مدينة فانكوفر

تقع في شبه جزيرة على الطرف الشمالي الغربي من وسط مدينة فانكوفر بكندا، وتجذب حوالي 8 ملايين زائر سنويًا وتبلغ مساحتها نحو 400 هكتار، وتحتوي على أكبر حوض للأسماك في كندا، ومنتزه مائي وسكك حديدية مصغرة.

سادسا: حديقة هايد بارك بمدينة لندن

تعد من أكبرِ الحدائق الموجودة في مدينةِ لندن، وتبلغ مساحتها 140 هكتارا، وتحتوي على بُحيرة كبيرة إضافةً إلى مجموعةٍ من النوافير، وكذلك ركن المتحدثين ويقع في القسمِ الشّمالي الشّرقي من الحديقة، وهو مكان يتجمع فيه المُتحدثون كل يوم أحد لإلقاء كلمةٍ أو خطبة بكل حرية.

سابعا: حديقة جولدن جايت بمدينة سان فرانسيسكو

تقع في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وتبلغ مساحتها4.1 كيلو متر مربع على شكل مستطيل، ويزورها 13 مليون زائر سنويا، وهى ثالث حديقة في عدد الزيارات في الولايات المتحدة، بعد سنترال بارك ولنكولن بارك في شيكاجو.

ثامنا: حديقة بارك جويل في مدينة برشلونة

تقع في شمال مدينة برشلونة بإسبانيا، وتعد من أشهر الأماكن السياحية في برشلونة وإحدى الأماكن المفضلة للسياح، وتم إنشاؤها بين عام 1900 و1914 وتم افتتاحها بشكلٍ رسمي للجمهور في عام 1926، وفي عام 1984 تم إعلان تلك الحديقة كموقع للتُراث العالمي.

ويوجد بها عدد كبير من الحيوانات والطيور البرية، خاصًة الأنواع المُختلفة من الببغاء التي تم جلبها من مناطق مختلفة من العالم، كما يوجد أنواع أخرى من الطيور النادرة كالنسر ذو الأصابع القصيرة، وصقور من فصيلة العث الطنان.

تاسعا: حديقة بالبوا بارك بمدينة سانت دييجو

تقع في مدينة سان دييجو جنوب ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وتبلغ مساحتها 1200 فدان، وتم ضمها إلى المواقع المحمية تحت القانون الأمريكي سنة 1835، وتعتبر من أقدم الحدائق بأمريكا، وتحتوي على حديقة حيوانات سان دييجو، ومطاعم ومنتزهات وقصور مبنية على الطراز الإسباني كما يوجد بها 15 متحفًا للفنون والتاريخ الطبيعي والعلوم، وسكة حديد مصغرة ومسرح.

عاشرا: حديقة لومبيني بمدينة بانكوك

تعد من أجمل الأماكن السياحية في بانكوك بتايلاند، وتحتوي على مساحات خضراء واسعة ومساحات مائية، وتقام بها عروض وحفلات موسيقية مجانية يوم الأحد من كل أسبوع.

وتم تأسيسها عام 1920 وتبلغ مساحتها أكثر من نصف مليون متر مربع، وهى موطن لأنواع كثيرة من النباتات والحيوانات.

حادي عشر- الحديقة الإنجليزية بمدينة ميونخ

تطل على نهر إيسار بمدينة ميونخ الألمانية، وتبلغ مساحتها 375 هكتارًا، وأطلق عليها اسم الحديقة الإنجليزية لأنها بنيت على طراز الحدائق الإنجليزية التقليدية في عام 1786م، كما يوجد بها مقهى ياباني يقدم الشاي على الطريقة اليابانية التقليدية، وملاعب لكرة القدم، ومعبد صيني تقليدي، وطرق مخصصة لممارسة رياضة ركوب الدرجات ورياضتي الجري والمشي.