أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على 9 مناطق.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الأربعاء، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران وعسير والباحة، والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض، تمتد حتى منطقة القصيم ومدينة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى نشاط في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق الرياض ونجران، والأجزاء الواقعة شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

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من جانبه، وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا برياح وأتربة على منطقتي الرياض ومكة.

وأشارت الهيئة عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، إلى نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على «عفيف» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الرياض، وكذلك على «الخرمة ورنية وتربة» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى أن الحالة الجوية مستمرة خلال الساعات المقبلة.

وكان الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، توقع عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، على أجزاء من مرتفعات الطائف والباحة وعسير، إلى أجزاء من نجران وما بين مهد الذهب وعفيف ورنية وتربة وبيشة وشرق حائل، تبدأ من مساء اليوم الثلاثاء.

من جانبها، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الأربعاء، كالتالي: