السعودية اليوم/ محافظ القريات يستقبل لجنة التوطين



القريات 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م واس

استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه اليوم رئيس لجنة التوطين بالقريات فهد الخلف، ومدير إدارة التفتيش بمكتب العمل وأعضاء اللجنة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة سوق العمل وتوطين الوظائف ومتابعة الأنشطة التي تم توطينها مؤخرًا.

وفي نهاية اللقاء حث المحافظ أعضاء اللجنة على متابعة أنشطة التوطين بالمحافظة لإتاحة الفرصة لأبناء وبنات الوطن، لخدمة وطنهم والعمل في المجالات المتاحة.

حضر اللقاء مدير مكتب العمل بالقريات مفضي صبيح العنزي.

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23:49ت م

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