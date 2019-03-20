السعودية اليوم / محافظ يدمه يناقش سبل تعزيز وتطوير الخدمات الأمنية بالمحافظة



نجران 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

ناقش محافظ يدمه موفق بن عبدالهادي العنزي، بمقر المحافظة، اليوم مع مدير شرطه المحافظة المقدم، عبدالرحمن بن عايض الأسمري سبل تعزيز وتطوير الخدمات الأمنية بالمحافظة والمجهودات الأمنية التي تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز الجوانب الإيجابية وأهميه التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الجهات الأمنية والحكومية بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتوفير أرقى الخدمات الاجتماعية والأمنية للمواطنين والمقيم.

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23:24ت م

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