السعودية اليوم / نائب أمير منطقة مكة المكرمة يلتقي بعدد من العلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام والمشايخ



مكة المكرمة في 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بقصر الضيافة بمكة المكرمة اليوم بعدد من العلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام والمشايخ،

وأقام سموه مأدبة عشاء للجميع.

// انتهى //

23:14ت م

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