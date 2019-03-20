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طقس اليوم ممطر مع غبار

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2019-03-20

طقس اليوم ممطر مع غبار

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

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وتوقعت الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران وعسير والباحة، والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض، تمتد حتى منطقة القصيم ومدينة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق الرياض ونجران، والأجزاء الواقعة شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.





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