فيديو.. أمير الرياض يعتذر للطالب خالد في جامعة الملك سعود والسبب!

2019-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر، أمس الثلاثاء، مع تغريدة لأحد طلاب جامعة الملك سعود؛ بسبب إغلاق المواقف، مشددًا على أهمية حق الطلاب في استخدام كافة الخدمات المتاحة لهم بكل يسر وسهولة.

وقال الأمير فيصل بن بندر خلال رعايته لحفل افتتاح مبنى كلية التمريض بجامعة الملك سعود: إنه فوجئ بتغريدة على تويتر من الطالب خالد يقول: إنه مُنع وزملاؤه من الوصول إلى الكلية بسيارتهم اليوم، مضيفًا أن هذا الكلام مؤثر جدًّا؛ لأن منظم المناسبة لم ينتبه لحق الطالب في الوصول إلى كليته بيسير وسهولة.

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وتابع أمير الرياض: أعتذر للأخ خالد عما حصل له وزملائه، وأطلب من رئيس الجامعة والزملاء أن يكون هذا المبدأ منطلقًا للجميع، وهو ألا يتم حرمان الطالب من أي حق من حقوقه ومن تواجده بسيارته بيسر وسهولة، ويجب ألا يُمنع من يستفيد من هذه الخدمات؛ لأنه أمر لا يجوز.

وختم فيصل بن بندر بقوله: أرجو أن نوفق في خدمة الوطن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وافتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أمس الثلاثاء، مبنى كلية التمريض بجامعة الملك سعود.

وأكد أمير الرياض في تصريح صحفي أن هذا العطاء والجهد الذي ظهر اليوم في جامعة الملك سعود نتيجة تخطيط سليم أثمر في إحداث مبنى هذه الكلية المتعلقة أمورها بالطب بصفة عامة، عادًّا كلية التمريض الأرضية التي يستطيع من خلالها الأطباء والمتخصصين أداء دورهم بشكل جيد، متمنيًا التوفيق والنجاح للجميع في مسيرتهم العلمية والعملية.