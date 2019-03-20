الرياض تنال نصيب الأسد من مشاريع سكني .. هنا تحديثات بناء 46 مشروعًا في 16 مدينة

2019-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، استحواذ العاصمة الرياض على النصيب الأكبر من المشاريع السكنية الـ46 الجاري تنفيذها حاليًّا بـ11 مشروعًا، فيما حلت مدينة الدمام في المرتبة الثانية بـ7 مشاريع.

ولفت سكني عقب إطلاقه أمس الثلاثاء، على موقعه الإلكتروني، صفحة جديدة تختص بمتابعة تحديثات البناء لتبين نسب الإنجاز في لمشاريع التي بدأ تنفيذها أخيًرا، أن الإنشاءات جارية حاليًّا في 46 مشروعًا سكنيًّا توفر 97836 وحدة سكنية متنوعة (شقق- تاون هاوس- فلل)، تمتاز بجودة التنفيذ والسعر المناسب، إذ ستسهم في تلبية نسبة عالية من الطلب على الدعم السكني، موضحًا أن التنفيذ جاء بعد استكمال إجراءات حجز تلك الوحدات، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المقررة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، وتتوزع المشاريع على 16 مدينة.

وحظيت الرياض بالنصيب الأكبر منها بـ11 مشروعًا هي عمائر الجوهرة وإسكان الرياض وبوابة الشرق، إضافة إلى مشروع معالي عنان ورابية الشرق ومرسية وديار السعد، وكذلك مشروع شمس الديار وإشراق ليفنج وبيوت الزامل وقيران.

وحلت مدينة الدمام في المرتبة الثانية بـ7 مشاريع هي مشروع الواجهة ونساج تاون والياسمين رزدينس، وكذلك مشروع الفريدة ومد وواحة الدمام وتلال الغروب.

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وقال البرنامج في بيان صحافي: إن إطلاقه لـ”صفحة التحديثات” يأتي حرصًا منه على رفع مستوى الإنتاجية وتأكيدًا على التزامها بالجدول الزمني لتسليم المشاريع في الوقت المحدد والجودة العالية، كما أن يهدف إلى رفع مستوى الشفافية بينه وبين المستفيدين؛ كونهم المعيار الحقيقي لتحقيق أهدافه، مؤكدًا حرصه على ضرورة التزام المطورين بالخطط الزمنية والمواصفات الفنيّة المحدّدة لكل مشروع لإتمام التنفيذ على أكمل وجه تمهيدًا لتسليمها للمواطنين، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان في تحقيق أهداف برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030” لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.

ويستهدف التحديث الجديد إبقاء الأسر التي تم تخصيص وحداتهم من ضمن خيارات “سكني” المتنوعة، على اطلاع كامل بسير العمل في المخططات والمشاريع بشكل أسهل دون الحاجة لزيارة المواقع أو التواصل مع المطورين لمعرفة المستجدات ونسب الإنجاز ومواعيد التسليم، ويكتفون بزيارة الموقع الإلكتروني لمشاهدة مواقع البناء، وذلك في إطار السعي الدائم للوزارة لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم، حيث يتم تقسيم الموقع إلى خيارين الأول يتعلق بالمشاريع والبالغ عددها 46 مشروعًا، أما الثاني فيختص بالمخططات ويضم حتى الآن 13 مخططًا على أن يتم تحديثها بشكل دوري، ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط التالي: هنا

أما مشاريع مدينة جدة فقد بدأ العمل في تنفيذ مشروعي “أعالي جدة” و”تلال الغروب” الواقعان بحي الأمير فواز ومشروع “ربى الحجاز” و”بوابة التحلية”، و3 مشاريع بالمدينة المنورة هي “درة المدينة” ومشروع “بوابة طيبة” و”جوار”، ومشروعي “مدينة الورود” و”الفتح” بالطائف ومشروعي “منازل القطيف” و”البدراني” بمحافظة القطيف، ومشروعي “بساتين تبوك” و”درة تبوك” في منطقة تبوك، ومشروع “مخطط الجوهرة” بالهفوف، و”ديار الحساء” و”البيرق” بمدينة الأحساء و”إطلالة البحر” بالخبر ومشروع “تلال أبها”.

ويحرص البرنامج على أن تكون المشاريع المنفذة ذات جودة عالية وسعر مناسب تتراوح بين 250 ألف و750 ألف ريال، مع تكامل بنيتها التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وإنارة وأرصفة بالإضافة إلى المواقع المخصصة للمدارس والجوامع والحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق التجارية، إضافة إلى المواقع التي تم تخصيصها للجهات الحكومية لتكون مشاريع سكنية متكاملة توفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات.

يذكر أن برنامج “سكني” أعلن هذا العام عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج “سكني 2019″، والتي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، انطلاقًا من استهداف تسريع التملّك ورفع نسبته إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لأهداف برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030″، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.