السعودية | اتفاقية تعاون بين الهلال الأحمر والخدمات الطبية للقوات المسلحة لتأهيل فنيي الإسعاف والطوارئ

المناطق - واس

وقعت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم, مذكرة تعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع، وذلك لإعادة تأهيل خريجي برامج الدبلومات الصحية لفنيي الإسعاف والطوارئ، حيث وقع عن الهلال الأحمر معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، وعن إدارة الخدمات الطبية الدكتور أحمد بن محمد العامري.

وتتضمن الاتفاقية تنظيم دورات تدريبية من قِبل الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة لإعادة تأهيل فنيين من خريجي الدبلومات الصحية لفنيي الإسعاف والطوارئ المرشحين من قبل هيئة الهلال الأحمر، حيث تشمل التدريب النظري في الإدارة العامة للخدمات الطبية، والتدريب العملي لدى هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود هيئة الهلال الأحمر الرامية إلى تأهيل القوى الوطنية وتدريبها وتوظيفها وتوفير البرامج والأنشطة لإعداد الكوادر البشرية لسوق العمل، والتكامل مع مختلف المؤسسات والهيئات والإدارات المعنية لتحقيق أهداف الهيئة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني.

وتشمل الاتفاقية إعداد المادة العلمية للدورات التدريبية وطباعتها وتوزيعها على الملتحقين بالبرنامج, إضافة إلى تجهيز قاعات ومراكز تطبيق عملية داخل المنشآت الطبية التي تقع ضمن إطار مسؤولية الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وتأمين الكوادر المتخصصة لشرح البرنامج والدورات التي أقيمت للملتحقين من منسوبي الهيئة.

