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محمد بن عبدالرحمن: مشاريع الرياض الكبرى تهيئ بيئة تنافسية اقتصادية ثقافية اجتماعية
متابعات الخليج 365 - واس
رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، جزيل الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة إطلاق مشاريع الرياض الأربعة الكبرى: “مشروع حديقة الملك سلمان” و”مشروع الرياض الخضراء”و”مشروع المسار الرياضي” و”مشروع الرياض آرت”.
وقال سموه في تصريح صحفي: “إن هذه المشاريع التي تقوم عليها “لجنة المشاريع الكبرى” برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، تؤكد الطموح والاستشراف لمستقبل زاهر ينشده – حفظه الله ورعاه – بدعم وتعزيز المجالات الحيوية في إطار رؤية “المملكة 2030” من خلال توظيف الإمكانات وتهيئة بيئة تنافسية اقتصادية ثقافية اجتماعية من شانها تعزيز جودة الحياة الأساسية “.
وأضاف سموه ” تعد هذه المشاريع قيمة مضافة عالية للعاصمة ورعاية ملكية غالية تعبر بكل فخر عن قيادة كريمة في عطائها، ترى في الوطن وأبنائه كل ازدهار ونماء وبناء.
وفي ختام تصريحه، سأل سموه الله عز وجل، أن يحفظ المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، أيده الله -، وسمو ولي عهده الأمين، – حفظه الله -، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.
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