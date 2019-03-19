ميليشيا الحوثي تمنع 4 سفن مواد غذائية من دخول الحديدة

2019-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيا الحوثي تمنع 4 سفن تحمل مواد غذائية من دخول ميناء الحديدة.

Advertisements

وقال التحالف: إنه منح 24 تصريحًا جويًّا و15 تصريحًا بحريًّا و8 تصاريح برية خلال الـ72 ساعة الماضية، بحسب “العربية”.

وأمس الاثنين، منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، من زيارة ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، غرب اليمن.

وقال عضو الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد، عسكر زعيل: إن ميليشيا الحوثي، منعت رئيس الفريق الأممي لإعادة الانتشار من زيارة استطلاعية إلى ميناء رأس عيسى.