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بدر بن سلطان يزور سادن الكعبة المشرفة صالح الشيبي
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، اليوم الثلاثاء، سادن الكعبة المشرفة الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، وهزاع بن شاكر الشريف في منزلهما بالعاصمة المقدسة.
وسدانة الكعبة مهنة قديمة، وتعني العناية بالكعبة المشرفة والقيام بشؤونها من فتحها وإغلاقها وتنظيفها وغسلها وكسوتها وإصلاح هذه الكسوة إذا تمزقت واستقبال زوارها وكل ما يتعلق بذلك.
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