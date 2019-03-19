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2019-03-19 فرص واعدة للمستثمرين في مشاريع الرياض الكبرى متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، اليوم بقيمة 86 مليار ريال، تمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الحياة بالعاصمة الرياض.

وأوضح معاليه أن المشروعات الأربعة النوعية التي تشمل: “مشروع حديقة الملك سلمان” و”مشروع الرياض الخضراء” و”مشروع المسار الرياضي” و”مشروع الرياض آرت”، والتي من المقرر انطلاق أعمال تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2019م، تأتي في إطار تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030″، وستوفر فرص استثمارية واعدة أمام المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، بإجمالي استثمارات تقدّر قيمتها بنحو 50 مليار ريال، تشمل: مشاريع سكنية وفندقية ومكتبية وتعليمية وصحية ورياضية وترفيهية وتجارية.

كما تخلق وظائف جديدة في مختلف القطاعات.









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