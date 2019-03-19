إنفوجرافيك “المواطن”.. 7 أهداف لمشروعات الرياض أهمها توفير 70 ألف فرصة عمل

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إنفوجرافيك “متابعات الخليج 365”.. 7 أهداف لمشروعات الرياض أهمها توفير 70 ألف فرصة عمل
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلط إنفوجرافيك “متابعات الخليج 365” الضوء على المشروعات الأربع النوعية الكبرى التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض.
وتشمل المشروعات، حديقة الملك سلمان، والرياض الخضراء، والمسار الرياضي، والرياض آرت، بتكلفة إجمالية 86 مليار ريال.
وتهدف المشروعات إلى إيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء بالرياض 16 ضعفًا، بالإضافة إلى زراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في كافة أنحاء المدينة، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية عبر إنشاء مجموعة من المتاحف والمسارح والمعارض وصالات السينما وأكاديميات الفنون.
كما تهدف المشروعات أيضًا، تنفيذ 1000 معْلَم وعمل فني لتحويل العاصمة لمعرض مفتوح زاخر بالأعمال الإبداعية، وتشجيع السكان على ممارسة الرياضات المختلفة واتـباع أنماط صحية في الحياة، بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص الاستثمارية.
وتأتي هذه المشروعات في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
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