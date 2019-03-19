أمير الباحة لتماضر الرماح: نحن على استعداد لنكون جزءًا من نجاحات العمل

2019-03-19

متابعات الخليج 365 - عبدالعزيز العاتي - الباحة

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة، نائب وزير العمل لقطاع التنمية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، وعددًا من مسؤولي الوزارة، فيما حضر الاستقبال وكيل إمارة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، ومدير عام مكتبه أحمد بن صالح السياري.

ورحب الأمير حسام بن سعود بالجميع، مشيرًا إلى أهمية دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحقيق تنمية شاملة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن منطقة الباحة على استعداد كامل لتكون جزءًا من نجاحات الوزارة في تحقيق مهامها على أكمل وجه، كما دشن خلال اللقاء مبنى مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة العقيق.

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من جانبها، أوضحت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ودعمهما محفز للنجاح وخدمة الوطن وأبنائه، ورفع مستوى الأداء إلى الأعلى مسؤولية وأمانة، مشيرةً إلى أنها اطلعت في الباحة على نموذج عمل رائد وتكاملي بين الجهات بما يؤكد متابعة أمير المنطقة وحرص المسؤولين وأبناء منطقة الباحة على تحقيق معدلات تطوير عالية تعود عليهم وعلى الوطن بالفائدة.

وقالت: إن الباحة وعموم الوطن يشهد نموًّا كبيرًا في قطاع التنمية.