رسميا .. تويتر متهم بالتمييز في أمريكا

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

رفع نائب جمهوري، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد موقع تويتر زاعما أن المنصة الشهيرة على شبكة الانترنت تمارس التمييز ضد المحافظين، وذلك عبر اخفاء تغريداتهم أو السماح بمحتوى “مسيء وكريه وتشهيري” يتناوله شخصيا.

كما اتهم الرئيس الاميركي لاحقا تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي بالتمييز ضد المحافظين.

وقدم ديفن نونيس النائب الحليف لترامب الشكوى في احدى محاكم فيرجينيا، قبل ان تذيع قناة فوكس النبأ. ويطالب نونيس ب250 مليون دولار كعطل وضرر.

ويدعي نونيس ان تويتر “يمنع في الخفاء” تغريدات المحافظين ويقلل من مشاهداتها، كما انه لم يحظر حسابات ساخرة تتناوله مثل “أم ديفن نونيس” و”بقرة ديفن نونيس” واتهمته بإعاقة تحقيقات متعلقة بالرئيس.

ويتهم ترامب تويتر بالتمييز ضد المحافظين بالرغم من انه شخصيا يملك 59 مليون متابع على هذا الموقع.

ورفض موقع تويتر التعليق على الدعوى، لكنه كان قد نفى بشدة في الماضي ادعاءات بأن منصته متحيزة سياسيا.

ويؤكد محللون قانونيون أن منصات على شبكة الانترنت مثل تويتر غير مسؤولة عن المحتوى الذي يضعه طرف ثالث، لكن دعوى نونيس تتهم تويتر بأنه أهمل ولم يقم بتطبيق شروط الخدمة الخاصة به.

وقالت الدعوى إن “تويتر يسمح بذلك لأنه يملك أجندة ودوافع سياسية”.

كما تضمنت العديد من التغريدات التي تحمل اهانات للنائب، منها واحدة من حساب “أم ديفن نونيس” تقول “هل انت تحاول إعاقة تحقيق فدرالي مجددا؟ عليك أن تحضر في هذه اللحظة الى المنزل أو سأمنعك من لعب +ماينكرافت+ (لعبة فيديو)”.

واتهمت تغريدات أخرى النائب بأن له “اصدقاء من المنادين بسيادة العرق الأبيض”، وتوزيع “دعاية عنصرية مقلقة ومسببة للإثارة”.

ونونيس الذي يمثل مقاطعة في ولاية كاليفورنيا شغل سابقا رئاسة لجنة الاستخبارات بمجلس النواب واتُهم بإعاقة التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 الرئاسية.

وقال ترامب الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البرازيلي جاير بولسونارو “يبدو الأمر انهم اذا كانوا محافظين، أو كانوا جمهوريين، في جماعة معينة، فسيكون هناك تمييز. أرى ذلك على تويتر وفيسبوك”.

وكان ترامب قد أثار هذه القضية عبر إعادة نشر تغريدة حول دعوى نونيس وتكرار ادعاءاته حول التحيز من قبل شركات الإنترنت.

وقال في تغريدته “فيسبوك وغوغل وتويتر، ناهيك عن وسائل الإعلام الفاسدة، تقف بشدة إلى جانب الديمقراطيين اليساريين المتطرفين. لكن لا تخافوا، سننتصر على أي حال، كما فعلنا سابقا”.