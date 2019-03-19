تقديم تظلم حركة النقل الخارجي عبر نظام نور للمعلمين والمعلمات 1440

طريقة تقديم تظلم حركة النقل الخارجي 1440 من خلال موقع نظام نور للمعلمين والمعلمات، بعد ظهور نتائج حركة النقل الخارجي، والإعلان عن التفاصيل وأسماء من شملتهم الحركة من منسوبي التعليم المتقدمين على طلب لم الشمل وتقليل الاغتراب، حيث أعلنت وزارة التعليم كافة تلك النسب منذ يوم 7 رجب الجاري، ووفق الخطة الزمنية لأعمال حركة النقل الخارجي، سيتم فتح تقديم التظلمات على تلك النتائج.

وزارة التعليم كانت قد نوهت قبل سابق، عن مواعيد تقلي تظلمات نتائج حركة النقل الخارجي 1440، والتي كان مقدر له 10 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج عبر نظام نور، غير انه تم تحديد فترة فتحر بوابة إرسال تظلم حركة النقل الخارجي على نظام نور خلال الفترة من 10 رجب وحتى 17 رجب 1440، ثم يتم فحص التظلمات والإعلان عن نتيجة حركة النقل الخارجي النهائي في 27 رجب الجاري.

طريقة تقديم تظلم حركة النقل الخارجي 1440

تتلخص خطوات رفع تظلم من نتيجة حركة النقل الخارجي في تسجيل الدخول على الحساب الشخصي للمعلم أو المعلمة، من خلال رابط نظام نور برقم الهوية وكلمة التحقق، ثم الدخول على خدمات شؤون المعلمين، ومنها الدخول على خدمة استعلام نتائج حركة النقل الخارجي، واختيار خدمت تقديم تظلم حركة النقل، وإدخال البيانات المطلوبة .

عقب الانتهاء من رفع التظلم سيتم الانتظار لحين الإعلان عن نتائج القبول أو الرفض من الجهات صاحبة الصلاحية أو استعلام نتائج حركة النقل الخارجي النهائية.