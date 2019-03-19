شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير العمل تقف ميدانيا على فروع منطقة الباحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقفت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح اليوم، ميدانيًا على عدد من الفروع التابعة للوزارة في منطقة الباحة.

واطلعت الدكتورة الرماح خلال الزيارة على الخدمات التي يقدمها فرع الوزارة بالمنطقة للعملاء، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة شائق بن محمد آل شائق، كما زارت مؤسسة رعاية الفتيات، واطلعت على مجريات العمل والخطط المعمول بها بالمؤسسة، بالإضافة إلى مركز التأهيل الشامل، ودار الملاحظة الاجتماعية، مؤكدة على أهمية رفع مستوى العمل والخدمات لتتناسب مع تطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة.

وشاركت الرماح، في ملتقى جمعيات التنمية الأسرية بالمملكة العربية السعودية 2019م والذي أقيم برعاية أمير المنطقة بعنوان «أسرة سعودية آمنة».

يذكر أن أمير منطقة الباحة دشن مبنى مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة العقيق.