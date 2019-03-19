شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن بندر يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بإطلاق مشاريع الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، برقية إلى خادم الحرمين الشريفين، عبر فيها نيابة عنه وأهالي مدينة الرياض، عن بالغ الشكر والامتنان لمقامه الكريم على إطلاق مشاريع الرياض الأربعة الكبرى: «مشروع حديقة الملك سلمان» و«مشروع الرياض الخضراء» و«مشروع المسار الرياضي» و«مشروع الرياض آرت».

وقال: إن من شأن هذه المشاريع النوعية الكبرى التي تقوم عليها «لجنة المشاريع الكبرى» برئاسة ولي العهد المساهمة في تحسين تنافسية مدينة الرياض ودعم مقوماتها وبنيتها الأساسية، وتعزيز قطاعاتها البيئية والثقافية والفنية والرياضية، والارتقاء بجودة الحياة فيها بما يتوافق مع أهداف «رؤية المملكة 2030».

وفي ختام البرقية، سأل الله جل وعلا، أن ييسر إنجاز هذه المشاريع الطموحة، وأن يكتب فيها الخير والمنفعة، وأن يحفظ المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.

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كما بعث الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، برقية إلى ولي العهد، عبر فيها نيابة عنه وأهالي مدينة الرياض، عن خالص الشكر والامتنان لولي العهد، بمناسبة الإعلان عن إطلاق مشاريع الرياض الأربعة الكبرى.

وقال: لا شك أن هذه المشاريع النوعية الكبرى التي بادرتم بها، وحظيت بمتابعة سموكم الدؤوبة حتى تم إطلاقها في هذا اليوم المبارك، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، تعبر عن نظرة سموكم الثاقبة، ورؤيتكم السديدة، وستسهم في تعزيز تنافسية الرياض وتحسين جاذبيتها ودعم مقوماتها السياحية والترويحية، وترتقي بجودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف «رؤية المملكة 2030».

وفي ختام البرقية، سأل الله جلت قدرته، أن يوفق ولي العهد إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها ورخاءها وازدهارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.