شكرا لقرائتكم خبر عن العساف ونائب مستشار الأمن البريطاني يناقشان الموضوعات المشتركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، اليوم (الثلاثاء) في مكتبه بديوان الوزارة، نائب مستشار الأمن القومي البريطاني كريستيان تيرنز، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، بحث التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن الرسي، والوزير المفوض في غرفة عمليات خلية اليمن إبراهيم بن بيشان.