الدخيل يحتفي بصاحب مبادرة الجري من أبو ظبي إلى مكة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (أبوظبي) أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل مساء اليوم (الثلاثاء) حفل تكريم لصاحب مبادرة الجري من أبوظبي إلى مكة الدكتور خالد السويدي، حضر الحفل عدد من المسئولين والإعلاميين ومنسوبي السفارة. وقدم الدخيل بهذه المناسبة هدية تذكارية للدكتور السويدي.

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل مساء اليوم (الثلاثاء) حفل تكريم لصاحب مبادرة الجري من أبوظبي إلى مكة الدكتور خالد السويدي، حضر الحفل عدد من المسئولين والإعلاميين ومنسوبي السفارة. وقدم الدخيل بهذه المناسبة هدية تذكارية للدكتور السويدي.

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