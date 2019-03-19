شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: #توطين_قطاع_المحاسبة يستهدف توفير الوظائف حتى 2022 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مبادرة توطين قطاع المحاسبة تهدف إلى توفير 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات في 6 مهن للمحاسبة والمراجعة المالية تشمل (مدير شؤون مالية ومحاسبة، مشرف مراجعة مالية، محاسب عام، فني حسابات عام، مدقق حسابات، محاسب تكاليف).
وأكدت «العمل» أن الهدف من المبادرة المشتركة مع عدد من الجهات زيادة نسبة التوطين وتأهيل الكوادر الوطنية ورفع كفاءة المحاسبين السعوديين عبر الممكنات المختلفة وتطبيق الفحص المهني للعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى توفير الوظائف حتى عام 2022م.
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