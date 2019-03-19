شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الطائف» لـ«مكاتب التعليم»: احذفوا تغريدة الدوام الصيفي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الخرمه)‏ ‏

أبلغ تعليم الطائف كافة الجهات القيادية من مدراء مكاتب وقادة وقائدات مدارس، عبر «واتس اب»، بحذف تغريدة الإعلان عن موعد بدء الدوام الصيفي، وذلك بعد أن قامت بعض المدارس بالتغريد حول بدء الدوام الصيفي في مدارس الطائف يوم الأحد الموافق 24 / 7 / 1440هـ.

وعلل «تعليم الطائف» هذا التوجيه بأنه لم يصدر شيء رسمي بخصوص بدء الدوام الصيفي في مدارس الطائف، مؤكداً أن الرسائل المتداولة هي اجتهاد شخصي، وأنه لم يصدر أي تعميم رسمي حتى الآن فيما يخص بدء الدوام الصيفي.

وقامت على ضوء ذلك إدارة تعليم الطائف بإرسال رسائل تنبيهية لكافة قياداتها، جاء نصها: «نظراً لما لوحظ من خلال حسابات العديد من المدارس عبر «تويتر» بالإعلان عن بدء الدوام الصيفي اعتباراً من 24 / 7 / 1440هـ، وحيث أنه لم يصدر إلى الآن تعميم معتمد بذلك ولم تُعلن الإدارة عنه، نأمل التنبيه على قادة وقائدات المدارس بعدم التغريد بذلك قبل اعتماد التقويم الصيفي من المدير العام، والتأكيد عليهم بحذف أي تغريدة بذلك، وشكراً».