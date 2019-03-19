جدول حساب المواطن يوضح الإستحقاق الكامل للأسر والحد الأدنى للدعم

تأتينا الكثير من الأسئلة والإستفسارات من قرائنا الكرام من المملكة العربية السعودية عن جدول حساب المواطن، ونحن فى “عرب نيوز” نهتم اهتماماً كبيراً بتوضيح كل الخدمات المقدمة من الحكومة السعودية إلى المواطن السعودي وعلى رأس هذه الخدمات الشهيرة برنامج حساب المواطن الذى يساهم فى تخفيف العبء المادي على ملايين المواطنين السعوديين.

ونكتب العديد من المقالات التي تشرح له أفضل استفادة من الخدمة المقدمة وكيفية وشروط الحصول عليها، ونوضح لكم خلال هذه المقالة جدول حساب المواطن الذي يوضح الإستحقاق الكامل للأسر والحد الأدنى للدعم، فتابعونا.

جدول حساب المواطن

صرح القائمين على برنامج حساب المواطن عن طريقة عمل البرنامج وضوابطه من خلال نشر جدول نبينه لكم بالأسفل، وقد وضح الجدول الإستحقاق لأكثر من أسرة بظروف مختلفة، ووضح أيضاً الحد الأدنى للدعم وهو 330 ريال.