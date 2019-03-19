حاسبة حساب المواطن التقديرية 1440 لمعرفة الدعم الشهرى

تزداد عمليات البحث شهرياً عن حاسبة حساب المواطن فى محرك البحث “جوجل”، ونتعرف أولاً على برنامج حساب المواطن لمن لا يعرفه، فهو برنامج دعم لكل الأسر المحدودة الدخل في المملكة العربية السعودية في ظل تغيرات إقتصادية تشهدها المملكة في الفترة الأخيرة.

وقد سبق وكتبنا عنه أكثر من مقال عن شروط البرنامج للفئات المستفيدة ووضحنا طريقة التسجيل فيه، واليوم من خلال موقعنا “عرب نيوز” نتطرق إلى حاسبة حساب المواطن وأهميتها لدى الفرد المستحق للدعم، فتابعونا.

حاسبة حساب المواطن

تكمن أهمية وفائدة حاسبة حساب المواطن للمواطن السعودى المُستحق للدعم من البرنامج فى أنها تساعده على إحتساب قيمة الدعم الذي يستحقه بصورة صحيحة، وإذا وجد هناك إختلاف ما بين قيمة الدعم التي تلقاها من البرنامج والقيمة المحتسبة فى حاسبة حساب المواطن له كل الحق فى تقديم إعتراض، وتعتمد عملية احتساب قيمة الدعم المستحقة لكل أسرة وفرد على عدة معايير منها الدخل الشهري للفرد والأسرة وعدد أفرادها وغيرها، ونوضح لكم الآن كيفية إستخدام حاسبة حساب المواطن لإحتساب قيمة الدعم كالتالي: