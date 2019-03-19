قروض “منتج كنف” للمطلقات والأرامل بالسعودية1440.. 30 ألف ريال بدون فوائد بنك التنمية...

بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية يقوم بإعطاء الأرامل والمطلقات قرض مالي تمويلي بدون فوائد أو رسوم، بمقدار 30 ألف ريال سعودي ويعرف هذا القرض بأسم “منتج كنف” و هذا القرض يعمل على خدمة واستهداف الفئات الأشد احتياجاً داخل السعودية من المطلقات والأرامل، وذلك عن طريق إعطاؤهم قرض من أجل المساعدة في تحمل أعباء وتكلفة وغلاء الحياة المعيشية.

ويضيف البنك إلى أنه مستمر دائما في مساعدة المحتاجين من الأرامل والمطلقات، حديث قام البنك منذ تأسيسه عام 1391 هجرياً بالوقوف بجوار الفقراء من الأرامل والمطلقات حتى وصل عدد الذين استفادوا من القروض التي تقدم عن طريق بنك التنمية الاجتماعية، إلى 2 مليون و 600 ألف مواطن ومواطنة وأن حجم التمويل الذي تم دفعة، ما يقرب من 105 مليار ريال سعودي من اجل تمويل المشاريع والتنمية الاجتماعية.

قروض منتج كنف للمطلقات والأرامل

يمكن الحصول على القرض “منتج كنف” المتاح عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، ويحق لكل سيدة أصبحت تحمل صفة مطلقة أو أرملة وهي في احتياج تقوم بالتقديم للحصل على القرض، بعد أن تتقدم للبنك وتقوم باستيفاء شروط ولائحة التمويل الأسري، وأضاف مسئولي بنك التنمية الاجتماعية أن مونت كنف الذي يقوم بمساعده الفقراء من الأرامل والمطلقات يمتاز بالاتي.