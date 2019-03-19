رابط بوابة حساب المواطن السعودي للشكاوى ومواعيد إستقبال الإتصالات.. أرقام تليفونات حساب المواطن...

قام برنامج الدعم الحكومي بتوفير عدد من القنوات الرسمية ، وذلك للتواصل مثل رقم تليفون حساب المواطن، أو رقم حساب المواطن،أو رقم شكاوى حساب المواطن للإتصال المجاني، أو حساب المواطن خدمة العملاء علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وذبك تحت مسمي اسم citizen care، ويمكنكم التواصل مع البرنامج من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ولكل من هذه القنوات مواعيد خاصة لإستقبال إتصالات المواطنين واستفساراتهم، وذلك حول ما يدور حول برنامج حساب المواطن السعودي، ويُمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن من خلال تلك المقالة، لذا ضع المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد .

تليفون حساب المواطن السعودي

حرص برنامج الدعم الحكومي الحكومي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، على عرض المعلومات من خلال حساباته الرسمية، فقد أعلن حساب المواطن السعودي ،أن حساب المواطن الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وهو المصدر الأساسي والرئيسي للحصول علي المعلومات والأرقام التي تتعلق بالبرنامج، وأن حساب خدمة العملاء هو المختص بالرد علي استفسارات المواطنين .

ويمكنكم التعرف علي رقم الاتصال الموحد لإستقبال الإتصالات ” رقم شكاوى” حساب المواطن أو رقم حساب المواطن للإعتراض، أو رقم اتصال حساب المواطن السعودي، كل هذه المُسميات ترجع لرقم هاتف حساب المواطن الخاص بالبرنامج من أجل تقديم الشكاوى والاستفسارات التي تتعلق بالبرنامج، بالإضافة إلي القنوات الرسمية الأخري ومواعيد استقبال حساب المواطن للطلبات والاستفسارات والاتصالات الرسمية، وبإمكانكم الحصول على رابط دخول موقع حساب المواطن الإلكتروني ومعرفة تليفون حساب المواطن المجاني من خلال الجدول التالي: