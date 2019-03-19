رقم شكاوي حساب المواطن | طريقة الاعتراض على قيمة الإستحقاق

يبحث الكثير عن رقم شكاوي حساب المواطن فى الأراضى السعودية، ونلاحظ زيادة أعداد الباحثين عن هذا الموضوع فى محركات البحث خاصة بعد اليوم العاشر من كل شهر، وهو اليوم المخصص لدفع برنامج حساب المواطن للدعم للمستحقين، ويزداد فى هذا الوقت تقديم الشكاوي والإعتراضات على قيمة الدعم من قبل المواطنين المستفيدين من البرنامج.

وقد أتاح برنامج حساب المواطن أكثر من وسيلة للتواصل معه بهدف الحل السريع لكل المشاكل والإعتراضات للمواطنين، ونحن فى “عرب نيوز” خلال هذا المقال نوضح لكم رقم شكاوي حساب المواطن وكيفية تقديم الإعتراض على قيمة الدعم، فتابعونا.

رقم شكاوي حساب المواطن

يتيح برنامج حساب المواطن لكل المواطنين المستفيدين منه أن يقدموا إعتراض إذا تلقوا قيمة دعم مختلفة عما تم احتسابه عن طريق حاسبة حساب المواطن، تلك الخدمة التى أطلقها البرنامج على موقعه الإلكترونى ليساعد المواطنين في معرفة دعمهم المستحق، ويمكنك استخدام حقك في الإعتراض بعد مرور 5 أيام على صرف قيمة الدعم المستحقة لك.

طريقة الاعتراض على قيمة الإستحقاق

نبين لكل مواطن سعودي كيف يُمكن له أن يقدم إعتراض على قيمة الدعم المستحق له، فقط اتبع الخطوات التالية: