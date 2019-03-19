، مصرع قائد للميليشيا الحوثية ومرافقيه بقصف للجيش اليمني غربي تعـز ،

محمد بن مسعود - الدمام - إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا في وقت سابق بجبل حبشي

لقي أربعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء, حتفهم في انفجار عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا في وقت سابق بمواقع غربي مدينة تعـز جنوبي غرب اليمن.

وتفصيلاً، قالت مصادر ميدانية في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن عناصر الميليشيا الأربعة قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في تبة القاعدة بمنطقة جبل حبشي، زرعتها الميليشيا في وقت سابق.

وفي السياق ذاته، استهدفت مدفعية الجيش اليمني أحد فرق زراعة الألغام التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية بالتبة السوداء شرقي جبل المنعم في جبهة الضباب.

وأسفر القصف عن مصرع قائد الفريق الهندسي التابع للميليشيا أبو ماجد ومرافقه رياض الوازعي، أثناء قيامهما بعملية زرع جديدة في الموقع ذاته.