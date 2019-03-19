، مصرع قائد للميليشيا الحوثية ومرافقيه بقصف للجيش اليمني غربي تعـز ،

- 1/2
- 2/2
لقي أربعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء, حتفهم في انفجار عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا في وقت سابق بمواقع غربي مدينة تعـز جنوبي غرب اليمن.
وتفصيلاً، قالت مصادر ميدانية في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن عناصر الميليشيا الأربعة قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في تبة القاعدة بمنطقة جبل حبشي، زرعتها الميليشيا في وقت سابق.
وفي السياق ذاته، استهدفت مدفعية الجيش اليمني أحد فرق زراعة الألغام التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية بالتبة السوداء شرقي جبل المنعم في جبهة الضباب.
وأسفر القصف عن مصرع قائد الفريق الهندسي التابع للميليشيا أبو ماجد ومرافقه رياض الوازعي، أثناء قيامهما بعملية زرع جديدة في الموقع ذاته.
مصرع قائد للميليشيا الحوثية ومرافقيه بقصف للجيش اليمني غربي تعـزوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-19
لقي أربعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء, حتفهم في انفجار عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا في وقت سابق بمواقع غربي مدينة تعـز جنوبي غرب اليمن.
وتفصيلاً، قالت مصادر ميدانية في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن عناصر الميليشيا الأربعة قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في تبة القاعدة بمنطقة جبل حبشي، زرعتها الميليشيا في وقت سابق.
وفي السياق ذاته، استهدفت مدفعية الجيش اليمني أحد فرق زراعة الألغام التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية بالتبة السوداء شرقي جبل المنعم في جبهة الضباب.
وأسفر القصف عن مصرع قائد الفريق الهندسي التابع للميليشيا أبو ماجد ومرافقه رياض الوازعي، أثناء قيامهما بعملية زرع جديدة في الموقع ذاته.
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
11:43 PM
إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا في وقت سابق بجبل حبشي
لقي أربعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء, حتفهم في انفجار عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا في وقت سابق بمواقع غربي مدينة تعـز جنوبي غرب اليمن.
وتفصيلاً، قالت مصادر ميدانية في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن عناصر الميليشيا الأربعة قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في تبة القاعدة بمنطقة جبل حبشي، زرعتها الميليشيا في وقت سابق.
وفي السياق ذاته، استهدفت مدفعية الجيش اليمني أحد فرق زراعة الألغام التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية بالتبة السوداء شرقي جبل المنعم في جبهة الضباب.
وأسفر القصف عن مصرع قائد الفريق الهندسي التابع للميليشيا أبو ماجد ومرافقه رياض الوازعي، أثناء قيامهما بعملية زرع جديدة في الموقع ذاته.
، مصرع قائد للميليشيا الحوثية ومرافقيه بقصف للجيش اليمني غربي تعـز ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع قائد للميليشيا الحوثية ومرافقيه بقصف للجيش اليمني غربي تعـز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.