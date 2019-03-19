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رفع وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الشكر والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب السعودي، بمناسبة إطلاق مشاريع الرياض الأربعة الكبرى: "مشروع حديقة الملك سلمان" و"مشروع الرياض الخضراء" و"مشروع المسار الرياضي" و"مشروع الرياض آرت".
وقال الأمير بدر بن عبدالله في تغريدة له على تويتر: أبارك للجميع إطلاق سيدي خادم الحرمين الشريفين المشاريع النوعية الكبرى تحت إشراف لجنة المشاريع الكبرى برئاسة سمو سيدي ولي العهد لتصبح الرياض وجهة جديدة ضمن أفضل المدن للمعيشة.
وزير الثقافة: المشاريع الأربعة ستجعل الرياض ضمن أفضل المدن للمعيشةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-19
رفع وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الشكر والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب السعودي، بمناسبة إطلاق مشاريع الرياض الأربعة الكبرى: "مشروع حديقة الملك سلمان" و"مشروع الرياض الخضراء" و"مشروع المسار الرياضي" و"مشروع الرياض آرت".
وقال الأمير بدر بن عبدالله في تغريدة له على تويتر: أبارك للجميع إطلاق سيدي خادم الحرمين الشريفين المشاريع النوعية الكبرى تحت إشراف لجنة المشاريع الكبرى برئاسة سمو سيدي ولي العهد لتصبح الرياض وجهة جديدة ضمن أفضل المدن للمعيشة.
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
11:15 PM
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
11:35 PM
بارك للجميع إطلاقها تحت إشراف لجنة المشاريع برئاسة ولي العهد
رفع وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الشكر والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب السعودي، بمناسبة إطلاق مشاريع الرياض الأربعة الكبرى: "مشروع حديقة الملك سلمان" و"مشروع الرياض الخضراء" و"مشروع المسار الرياضي" و"مشروع الرياض آرت".
وقال الأمير بدر بن عبدالله في تغريدة له على تويتر: أبارك للجميع إطلاق سيدي خادم الحرمين الشريفين المشاريع النوعية الكبرى تحت إشراف لجنة المشاريع الكبرى برئاسة سمو سيدي ولي العهد لتصبح الرياض وجهة جديدة ضمن أفضل المدن للمعيشة.
، وزير الثقافة: المشاريع الأربعة ستجعل الرياض ضمن أفضل المدن للمعيشة ،
المصدر : الخليج 365
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