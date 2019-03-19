، بعدما فرغ من الصلاة.. إمام مسجد بالقنفذة يتعرَّض للاعتداء بالضرب ،

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تعرَّض إمام مسجد في مركز القوز بمحافظة القنفذة أمس الأول لاعتداء على يد جانٍ بعد أن فرغ من صلاة المغرب. وقد لاذ الجاني بالفرار تاركًا الإمام غارقًا بدمائه.
وتفصيلاً، روى إمام المسجد "حسين السحاري" لـ"الخليج 365" تفاصيل الواقعة قائلاً إنه بعد أن فرغ من صلاة المغرب يوم الأحد الماضي باغته شخص على خلاف سابق معه، ووجَّه له لكمات على وجهه، ولاذ بعدها بالفرار.
وأضاف "السحاري" بأنه حاول مقاومة الجاني الذي باغته داخل المسجد قبل أن يلوذ بالفرار. مشيرًا إلى أن الجاني على خلاف سابق معه؛ وتلقى منه رسائل تهديد عدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "الوتساب"؛ ورفع شكوى ضده لدى الجهات المختصة حينها.
ولفت إلى أن الاعتداء الذي تعرَّض له داخل المسجد تسبب له في إصابة وجهه بكدمات متفرقة وجروح؛ أُدخل إثرها المستشفى لتلقي العلاج.
وأكد إمام المسجد أنه تقدَّم بشكوى رسمية ضد الشرطة التي حضرت إلى مسرح الحادثة بعد تلقيها البلاغ، ولا تزال تستكمل إجراءات تحقيقاتها لمعرفة ملابسة حادثة الاعتداء.
بعدما فرغ من الصلاة.. إمام مسجد بالقنفذة يتعرَّض للاعتداء بالضربعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-03-19
تعرَّض إمام مسجد في مركز القوز بمحافظة القنفذة أمس الأول لاعتداء على يد جانٍ بعد أن فرغ من صلاة المغرب. وقد لاذ الجاني بالفرار تاركًا الإمام غارقًا بدمائه.
وتفصيلاً، روى إمام المسجد "حسين السحاري" لـ"الخليج 365" تفاصيل الواقعة قائلاً إنه بعد أن فرغ من صلاة المغرب يوم الأحد الماضي باغته شخص على خلاف سابق معه، ووجَّه له لكمات على وجهه، ولاذ بعدها بالفرار.
وأضاف "السحاري" بأنه حاول مقاومة الجاني الذي باغته داخل المسجد قبل أن يلوذ بالفرار. مشيرًا إلى أن الجاني على خلاف سابق معه؛ وتلقى منه رسائل تهديد عدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "الوتساب"؛ ورفع شكوى ضده لدى الجهات المختصة حينها.
ولفت إلى أن الاعتداء الذي تعرَّض له داخل المسجد تسبب له في إصابة وجهه بكدمات متفرقة وجروح؛ أُدخل إثرها المستشفى لتلقي العلاج.
وأكد إمام المسجد أنه تقدَّم بشكوى رسمية ضد الشرطة التي حضرت إلى مسرح الحادثة بعد تلقيها البلاغ، ولا تزال تستكمل إجراءات تحقيقاتها لمعرفة ملابسة حادثة الاعتداء.
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
11:13 PM
قال إنه حاول مقاومة الجاني الذي باغته داخل المسجد ولاذ بالفرار
تعرَّض إمام مسجد في مركز القوز بمحافظة القنفذة أمس الأول لاعتداء على يد جانٍ بعد أن فرغ من صلاة المغرب. وقد لاذ الجاني بالفرار تاركًا الإمام غارقًا بدمائه.
وتفصيلاً، روى إمام المسجد "حسين السحاري" لـ"الخليج 365" تفاصيل الواقعة قائلاً إنه بعد أن فرغ من صلاة المغرب يوم الأحد الماضي باغته شخص على خلاف سابق معه، ووجَّه له لكمات على وجهه، ولاذ بعدها بالفرار.
وأضاف "السحاري" بأنه حاول مقاومة الجاني الذي باغته داخل المسجد قبل أن يلوذ بالفرار. مشيرًا إلى أن الجاني على خلاف سابق معه؛ وتلقى منه رسائل تهديد عدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "الوتساب"؛ ورفع شكوى ضده لدى الجهات المختصة حينها.
ولفت إلى أن الاعتداء الذي تعرَّض له داخل المسجد تسبب له في إصابة وجهه بكدمات متفرقة وجروح؛ أُدخل إثرها المستشفى لتلقي العلاج.
وأكد إمام المسجد أنه تقدَّم بشكوى رسمية ضد الشرطة التي حضرت إلى مسرح الحادثة بعد تلقيها البلاغ، ولا تزال تستكمل إجراءات تحقيقاتها لمعرفة ملابسة حادثة الاعتداء.
، بعدما فرغ من الصلاة.. إمام مسجد بالقنفذة يتعرَّض للاعتداء بالضرب ،
المصدر : الخليج 365
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