، مواطن لـ"الخليج 365": ابني حوَّلته "الصحة" لمستشفى خاص ومنذ عام لم تُشخَّص حالتُه.. ومُطالَب بدفع ٢٥ ألف ريال! ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة" تردُّ: تحمُّل التكاليف يخضع لأنظمة معينة

يرقد الطفل طلال محمد سالم الدلبحي، الذي يبلغ من العمر سنة وسبعة أشهر، في مستشفى خاص بمدينة الرياض منذ سنة؛ إذ تم تحويله عن طريق وزارة الصحة، بحسب قول والده.

وأوضح والد الطفل لـ"الخليج 365" أن مستشفى خاصًّا بمدينة الرياض أطال مدة مكوث ابنه التي أدت لتطور حالته، وأصبحت متقدمة، عندها طلبوا منه تحمُّل تكاليف تحاليل بقيمة 25 ألف ريال للحصول على تشخيص لمرض الطفل!

وأضاف "الدلبحي": قبل أسبوعَيْن اتصل المستشفى بي لتوفير 10 آلاف ريال لإكمال الفحوصات اللازمة. ابني لديه كيس مائي في الجمجمة، وله مضاعفاته، ولم يتخذ المستشفى الخاص أي إجراء علاجي لإيقاف مضاعفاته على الطفل، ولم يأخذوا بالمعطيات السريرية العلمية الواضحة لهم منذ دخول الحالة إليهم قبل عام، المتمثلة في وجود كيس بداخل الرأس، بالتزامن مع خطتهم العلاجية، وهي التشخيص الوراثي الذي تبين لاحقًا عدم جدوى اعتماده في المعالجة.

وأردف "الدلبحي": نتائج التحليل الوراثي قبل أشهر عدة أكدت خلوه من أي مرض وراثي. ولكثرة إلحاحي عليهم عما هو تشخيصكم الطبي لحالة الطفل؟ أفادوا بأنه يجب عليّ دفع مبلغ 25 ألف ريال تكاليف فحوصات إضافية للحصول على تشخيص، ورفضت الوزارة تحمل تكاليفها، ولَدَي مشهد منهم بذلك.

وتساءل "الدلبحي": هل فعلاً وزارة الصحة رفضت تحمُّل تكاليف الفحوصات المهمة في التشخيص؟ أم أن هناك ما تراه الوزارة خطأ في خطة المعالجة؛ وعليه رفضت تحمل تكاليف فحوصات لا جدوى من عملها؟!

وطالب "الدلبحي" وزير الصحة بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وذلك عن طريق عرضه على مراكز متخصصة بجراحة المخ والأعصاب خارج السعودية.

وتابع "الدلبحي": آمل تدخُّل الوزارة لتتحقق من تضارب مصالح المستشفى المادية مع التدخلات العلاجية، التي هدفت لتطويل مدة بقاء ابني للاستفادة منه ماديًّا، ولا تخدمه بوصفه مريضًا نهائيًّا.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الرياض سعد مسفر القحطاني لـ"الخليج 365" أنه سيتم إحالة التساؤل لإدارة القطاع الخاص، ولا بد من زيارة الشؤون الصحية لتعبئة نموذج الشكوى.

وأضاف "القحطاني" بأن تحمُّل التكاليف يخضع لأنظمة معينة، مثلاً أن تكون الحالة طارئة أو محولة من الهلال الأحمر، وحسب التقرير الصادر من المستشفى، ومن ثم يعرض على لجنة شراء الخدمة، وهي التي تقرر تحمُّل التكاليف من عدمه.