، جازان.. "النجمي" يدشن القسم الجديد لحديثي الولادة بمستشفى الملك فهد ،

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دشن مدير عام صحة جازان الدكتور عبد الله النجمي، اليوم قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، وذلك ضمن مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالمستشفى.
ويحتوي القسم بمشروعه الجديد "50" حضّانة كما يحتوي 10 غرف مفردة لتقديم خدمة للحالات عالية الخطورة، بالإضافة إلى 4 غرف تحوي 4 حاضنات من مستوى 2 للحالات متوسطة الخطورة بسعة 16 حضّانة، وكذلك 4 غرف بسعة 6 حاضنات لتقديم الخدمة للحالات البسيطة وما قبل الخروج بسعة 24 حاضنة، كما تتوفر غرفة خاصة لتسهيل رعاية الأمهات لمواليدهم وإرضاعهم بخصوصية وراحة عالية داخل القسم.
صرح مدير المستشفى الدكتور أحمد النجدي، بأن المشروع يحتوي على نظام الوحدات المعيارية التقني العالمي للعنايات الحرجة، يتضمن ثلاثة مستويات مدعمة بنظام مراقبة خاصة لكل حاضنة، ونظام حماية آلي ومركزي، ونظام مراقبة للوظائف الحيوية ومجهزة بأعلى الأجهزة الطبية الحديثة.
جازان.. "النجمي" يدشن القسم الجديد لحديثي الولادة بمستشفى الملك فهدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-19
دشن مدير عام صحة جازان الدكتور عبد الله النجمي، اليوم قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، وذلك ضمن مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالمستشفى.
ويحتوي القسم بمشروعه الجديد "50" حضّانة كما يحتوي 10 غرف مفردة لتقديم خدمة للحالات عالية الخطورة، بالإضافة إلى 4 غرف تحوي 4 حاضنات من مستوى 2 للحالات متوسطة الخطورة بسعة 16 حضّانة، وكذلك 4 غرف بسعة 6 حاضنات لتقديم الخدمة للحالات البسيطة وما قبل الخروج بسعة 24 حاضنة، كما تتوفر غرفة خاصة لتسهيل رعاية الأمهات لمواليدهم وإرضاعهم بخصوصية وراحة عالية داخل القسم.
صرح مدير المستشفى الدكتور أحمد النجدي، بأن المشروع يحتوي على نظام الوحدات المعيارية التقني العالمي للعنايات الحرجة، يتضمن ثلاثة مستويات مدعمة بنظام مراقبة خاصة لكل حاضنة، ونظام حماية آلي ومركزي، ونظام مراقبة للوظائف الحيوية ومجهزة بأعلى الأجهزة الطبية الحديثة.
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
11:06 PM
يحتوي على "50" حضّانة و10 غرف مفردة لخدمات الحالات عالية الخطورة
دشن مدير عام صحة جازان الدكتور عبد الله النجمي، اليوم قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، وذلك ضمن مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالمستشفى.
ويحتوي القسم بمشروعه الجديد "50" حضّانة كما يحتوي 10 غرف مفردة لتقديم خدمة للحالات عالية الخطورة، بالإضافة إلى 4 غرف تحوي 4 حاضنات من مستوى 2 للحالات متوسطة الخطورة بسعة 16 حضّانة، وكذلك 4 غرف بسعة 6 حاضنات لتقديم الخدمة للحالات البسيطة وما قبل الخروج بسعة 24 حاضنة، كما تتوفر غرفة خاصة لتسهيل رعاية الأمهات لمواليدهم وإرضاعهم بخصوصية وراحة عالية داخل القسم.
صرح مدير المستشفى الدكتور أحمد النجدي، بأن المشروع يحتوي على نظام الوحدات المعيارية التقني العالمي للعنايات الحرجة، يتضمن ثلاثة مستويات مدعمة بنظام مراقبة خاصة لكل حاضنة، ونظام حماية آلي ومركزي، ونظام مراقبة للوظائف الحيوية ومجهزة بأعلى الأجهزة الطبية الحديثة.
، جازان.. "النجمي" يدشن القسم الجديد لحديثي الولادة بمستشفى الملك فهد ،
المصدر : الخليج 365
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