، محمد بن عبدالرحمن: مشاريع الرياض الأربعة تؤكد الطموح الذي ينشده ولي العهد ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنها تصنع بيئة تنافسية اقتصادية ثقافية تعزز جودة الحياة الأساسية

رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، جزيل الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة إطلاق مشاريع الرياض الأربعة الكبرى: "مشروع حديقة الملك سلمان" و"مشروع الرياض الخضراء" و"مشروع المسار الرياضي" و"مشروع الرياض آرت".

وتفصيلاً، قال الأمير محمد بن عبدالرحمن في تصريح صحفي: "إن هذه المشاريع التي تقوم عليها "لجنة المشاريع الكبرى" برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، تؤكد الطموح والاستشراف لمستقبل زاهر ينشده - حفظه الله ورعاه - بدعم وتعزيز المجالات الحيوية في إطار رؤية "المملكة 2030" من خلال توظيف الإمكانات وتهيئة بيئة تنافسية اقتصادية ثقافية اجتماعية من شأنها تعزيز جودة الحياة الأساسية".

وأضاف: "تعد هذه المشاريع قيمة مضافة عالية للعاصمة، ورعاية ملكية غالية تعبر بكل فخر عن قيادة كريمة في عطائها، ترى في الوطن وأبنائه كل ازدهار ونماء وبناء".

وفي ختام تصريحه، سأل نائب أمير الرياض الله عز وجل، أن يحفظ المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين، حفظه الله، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.