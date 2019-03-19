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أبدى الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، استغرابه من عدم تلقيهم أسباب رفض احتجاجهم من لجنة الانضباط والأخلاق تجاه مشاركة محمد القرني لاعب فريق الوحدة.
وكتب الأمير محمد تغريدة، جاء فيها: "منذ 3 أيام أرسلنا مرات عدة نطلب من لجنة الانضباط (أسباب) رفض احتجاجنا حتى نتمكن من الاستئناف على القرار، وحتى الآن لم تصلنا الأسباب!".
وأضاف: "لا أعرف ماذا ينتظرون لإرسالها؟ وهي مفترض أصلاً أن تكون جاهزة وقت صدور القرار!".
رئيس الهلال: مرت 3 أيام ولم يصلنا أسباب رفض احتجاجنا!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-19
أبدى الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، استغرابه من عدم تلقيهم أسباب رفض احتجاجهم من لجنة الانضباط والأخلاق تجاه مشاركة محمد القرني لاعب فريق الوحدة.
وكتب الأمير محمد تغريدة، جاء فيها: "منذ 3 أيام أرسلنا مرات عدة نطلب من لجنة الانضباط (أسباب) رفض احتجاجنا حتى نتمكن من الاستئناف على القرار، وحتى الآن لم تصلنا الأسباب!".
وأضاف: "لا أعرف ماذا ينتظرون لإرسالها؟ وهي مفترض أصلاً أن تكون جاهزة وقت صدور القرار!".
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
10:43 PM
ينتظرون وصوله حتى يقدِّموا خطاب الاستئناف
أبدى الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، استغرابه من عدم تلقيهم أسباب رفض احتجاجهم من لجنة الانضباط والأخلاق تجاه مشاركة محمد القرني لاعب فريق الوحدة.
وكتب الأمير محمد تغريدة، جاء فيها: "منذ 3 أيام أرسلنا مرات عدة نطلب من لجنة الانضباط (أسباب) رفض احتجاجنا حتى نتمكن من الاستئناف على القرار، وحتى الآن لم تصلنا الأسباب!".
وأضاف: "لا أعرف ماذا ينتظرون لإرسالها؟ وهي مفترض أصلاً أن تكون جاهزة وقت صدور القرار!".
، رئيس الهلال: مرت 3 أيام ولم يصلنا أسباب رفض احتجاجنا! ،
المصدر : الخليج 365
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