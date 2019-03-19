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قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، إن المكالمة الهاتفية تجوز بين المخطوبَيْن ما دامت بعلم الولي ورضاه، موضحًا أن ذلك في حال كان القصد تأكد كل منهما من ملاءمة الآخر له.
وتفصيلاً، قال "المطلق": تجوز المكالمة الهاتفية بين المخطوبَيْن ما دامت بعلم الولي ورضاه، وكان القصد تأكد كل منهما من ملاءمة الآخر له من خلال أسئلة يوجهها بنفسه إليه، يتعرف بها على دينه ودنياه، وعقله وأخلاقه؛ ليقرر بعدها الإقدام على الزواج أو الإحجام عنه، مع التزام البُعد عن كل ريبة أو فتنة.
"المطلق": تجوز المكالمة الهاتفية بين المخطوبَيْن ما دامت بعلم الولي مع البُعد عن كل ريبة أو فتنةقاسم الخبراني الخليج 365 2019-03-19
قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، إن المكالمة الهاتفية تجوز بين المخطوبَيْن ما دامت بعلم الولي ورضاه، موضحًا أن ذلك في حال كان القصد تأكد كل منهما من ملاءمة الآخر له.
وتفصيلاً، قال "المطلق": تجوز المكالمة الهاتفية بين المخطوبَيْن ما دامت بعلم الولي ورضاه، وكان القصد تأكد كل منهما من ملاءمة الآخر له من خلال أسئلة يوجهها بنفسه إليه، يتعرف بها على دينه ودنياه، وعقله وأخلاقه؛ ليقرر بعدها الإقدام على الزواج أو الإحجام عنه، مع التزام البُعد عن كل ريبة أو فتنة.
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
10:25 PM
ليقررا بعدها الإقدام أو الإحجام عن الزواج
قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، إن المكالمة الهاتفية تجوز بين المخطوبَيْن ما دامت بعلم الولي ورضاه، موضحًا أن ذلك في حال كان القصد تأكد كل منهما من ملاءمة الآخر له.
وتفصيلاً، قال "المطلق": تجوز المكالمة الهاتفية بين المخطوبَيْن ما دامت بعلم الولي ورضاه، وكان القصد تأكد كل منهما من ملاءمة الآخر له من خلال أسئلة يوجهها بنفسه إليه، يتعرف بها على دينه ودنياه، وعقله وأخلاقه؛ ليقرر بعدها الإقدام على الزواج أو الإحجام عنه، مع التزام البُعد عن كل ريبة أو فتنة.
، "المطلق": تجوز المكالمة الهاتفية بين المخطوبَيْن ما دامت بعلم الولي مع البُعد عن كل ريبة أو فتنة ،
المصدر : الخليج 365
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