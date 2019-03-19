، بالصور.. "سعود بن نايف" يدشن مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري في نسخته السابعة ،

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دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، اليوم، مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري في نسخته السابعة، الذي يستمر 17 يوماً، بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ومسؤولين ورجال أعمال وأعيان وأهالي وزوار المنطقة الشرقية، وذلك في متنزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية بكورنيش الدمام.
وتجول أمير المنطقة في معرض الساحل الشرقي الذي يتضمن مجموعة من الصور الفوتغرافية تحتوي على النسخ الست السابقة ومراحل تطورها خلال النسخ، مشيداً بفكرة المعرض، قائلاً: "المعرض يوثق للزوار مراحل تطور ونمو ونهضة المهرجان عاماً تلو عام".
كما تجول أمير المنطقة الشرقية والضيوف في موقع المهرجان وعلى القرية التراثية، والتي تم تشييد المبنى الرئيسي على شكل سوق القيصرية والبناء المحيط ذي الطابع البحري، مروراً بأركان الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات، وشاهد خلال الجولة عروضاً تجسد الحياة اليومية للبلدة التراثية.
كما شاهد أمير الشرقية "أوبريت" بعنوان شامخاً يا وطني ما أعظمك، الذي يحكي قوة الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن من جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى عروض متنوعة تعكس التراث البحري في المنطقة الشرقية والخليج العربي، بمشاركة فرق متخصصة من المجتمع المحلي.
من جهته، أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الأمانة تقدم الدعم اللوجستي لمهرجان الساحل الشرقي لكافة الفعاليات، وتوفير جميع الخدمات اللازمة لها، وذلك بدعم من أمير المنطقة الشرقية ونائبه، بالإضافة إلى جميع الفعاليات الخاصة بموسم الشرقية، من حيث توفير الأمن وإيصال كافة الخدمات الضرورية، وتعميد كافة البلديات المعنية لتوفير كافة ما تحتاجه تلك الفعاليات، كما هيأت المدن الحاضرة والمنطقة والعمل على تجهيز الواجهات البحرية والشواطىء وكذلك الإسراع في تنفيذ وتدشين عدد من المشاريع الحيوية التي تساهم في انسيابية الحركة المرورية تسهيلاً لتنقل الزوار بين الفعاليات المختلفة وتوفير كافة ما يحتاجه الزوار من خدمات.
وأشار المهندس الجبير إلى أنه تم زراعة أكثر من 10 ملايين زهرة موسمية في عدد من الميادين والحدائق والطرق العامة لاستقبال زوار المنطقة الشرقية بتلك المناسبة، إلى جانب الحضور اليومي من قبل مقاولي الصيانة والنظافة في كافة المواقع لدعم تلك الفعاليات بكل ما يحتاجونه من خدمات.
وقدم أمين مجلس التنمية السياحي، المدير العام لهيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية، المهندس عبداللطيف البنيان، الشكر للأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ورعايته للمهرجان ومتابعة نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، مبيناً أن المهرجان يهدف إلى إبراز التراث البحري في المنطقة والمقومات السياحية فيها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المهرجانات لا سيما المهرجانات الكبيرة، توفر فرص عمل لأبناء المنطقة، كما تسهم في تأصيل الهوية العمرانية، حيث يتبنى مهرجان الساحل الشرقي هذا العام بناء سوق القيصرية التاريخي الهام بالإضافة إلى الشكل العام للقرية ذات الطابع البحري.
بالصور.. "سعود بن نايف" يدشن مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري في نسخته السابعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-19
دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، اليوم، مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري في نسخته السابعة، الذي يستمر 17 يوماً، بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ومسؤولين ورجال أعمال وأعيان وأهالي وزوار المنطقة الشرقية، وذلك في متنزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية بكورنيش الدمام.
وتجول أمير المنطقة في معرض الساحل الشرقي الذي يتضمن مجموعة من الصور الفوتغرافية تحتوي على النسخ الست السابقة ومراحل تطورها خلال النسخ، مشيداً بفكرة المعرض، قائلاً: "المعرض يوثق للزوار مراحل تطور ونمو ونهضة المهرجان عاماً تلو عام".
كما تجول أمير المنطقة الشرقية والضيوف في موقع المهرجان وعلى القرية التراثية، والتي تم تشييد المبنى الرئيسي على شكل سوق القيصرية والبناء المحيط ذي الطابع البحري، مروراً بأركان الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات، وشاهد خلال الجولة عروضاً تجسد الحياة اليومية للبلدة التراثية.
كما شاهد أمير الشرقية "أوبريت" بعنوان شامخاً يا وطني ما أعظمك، الذي يحكي قوة الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن من جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى عروض متنوعة تعكس التراث البحري في المنطقة الشرقية والخليج العربي، بمشاركة فرق متخصصة من المجتمع المحلي.
من جهته، أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الأمانة تقدم الدعم اللوجستي لمهرجان الساحل الشرقي لكافة الفعاليات، وتوفير جميع الخدمات اللازمة لها، وذلك بدعم من أمير المنطقة الشرقية ونائبه، بالإضافة إلى جميع الفعاليات الخاصة بموسم الشرقية، من حيث توفير الأمن وإيصال كافة الخدمات الضرورية، وتعميد كافة البلديات المعنية لتوفير كافة ما تحتاجه تلك الفعاليات، كما هيأت المدن الحاضرة والمنطقة والعمل على تجهيز الواجهات البحرية والشواطىء وكذلك الإسراع في تنفيذ وتدشين عدد من المشاريع الحيوية التي تساهم في انسيابية الحركة المرورية تسهيلاً لتنقل الزوار بين الفعاليات المختلفة وتوفير كافة ما يحتاجه الزوار من خدمات.
وأشار المهندس الجبير إلى أنه تم زراعة أكثر من 10 ملايين زهرة موسمية في عدد من الميادين والحدائق والطرق العامة لاستقبال زوار المنطقة الشرقية بتلك المناسبة، إلى جانب الحضور اليومي من قبل مقاولي الصيانة والنظافة في كافة المواقع لدعم تلك الفعاليات بكل ما يحتاجونه من خدمات.
وقدم أمين مجلس التنمية السياحي، المدير العام لهيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية، المهندس عبداللطيف البنيان، الشكر للأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ورعايته للمهرجان ومتابعة نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، مبيناً أن المهرجان يهدف إلى إبراز التراث البحري في المنطقة والمقومات السياحية فيها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المهرجانات لا سيما المهرجانات الكبيرة، توفر فرص عمل لأبناء المنطقة، كما تسهم في تأصيل الهوية العمرانية، حيث يتبنى مهرجان الساحل الشرقي هذا العام بناء سوق القيصرية التاريخي الهام بالإضافة إلى الشكل العام للقرية ذات الطابع البحري.
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
10:25 PM
يقام على الواجهة البحرية ويستمر 17 يوماً
دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، اليوم، مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري في نسخته السابعة، الذي يستمر 17 يوماً، بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ومسؤولين ورجال أعمال وأعيان وأهالي وزوار المنطقة الشرقية، وذلك في متنزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية بكورنيش الدمام.
وتجول أمير المنطقة في معرض الساحل الشرقي الذي يتضمن مجموعة من الصور الفوتغرافية تحتوي على النسخ الست السابقة ومراحل تطورها خلال النسخ، مشيداً بفكرة المعرض، قائلاً: "المعرض يوثق للزوار مراحل تطور ونمو ونهضة المهرجان عاماً تلو عام".
كما تجول أمير المنطقة الشرقية والضيوف في موقع المهرجان وعلى القرية التراثية، والتي تم تشييد المبنى الرئيسي على شكل سوق القيصرية والبناء المحيط ذي الطابع البحري، مروراً بأركان الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات، وشاهد خلال الجولة عروضاً تجسد الحياة اليومية للبلدة التراثية.
كما شاهد أمير الشرقية "أوبريت" بعنوان شامخاً يا وطني ما أعظمك، الذي يحكي قوة الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن من جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى عروض متنوعة تعكس التراث البحري في المنطقة الشرقية والخليج العربي، بمشاركة فرق متخصصة من المجتمع المحلي.
من جهته، أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الأمانة تقدم الدعم اللوجستي لمهرجان الساحل الشرقي لكافة الفعاليات، وتوفير جميع الخدمات اللازمة لها، وذلك بدعم من أمير المنطقة الشرقية ونائبه، بالإضافة إلى جميع الفعاليات الخاصة بموسم الشرقية، من حيث توفير الأمن وإيصال كافة الخدمات الضرورية، وتعميد كافة البلديات المعنية لتوفير كافة ما تحتاجه تلك الفعاليات، كما هيأت المدن الحاضرة والمنطقة والعمل على تجهيز الواجهات البحرية والشواطىء وكذلك الإسراع في تنفيذ وتدشين عدد من المشاريع الحيوية التي تساهم في انسيابية الحركة المرورية تسهيلاً لتنقل الزوار بين الفعاليات المختلفة وتوفير كافة ما يحتاجه الزوار من خدمات.
وأشار المهندس الجبير إلى أنه تم زراعة أكثر من 10 ملايين زهرة موسمية في عدد من الميادين والحدائق والطرق العامة لاستقبال زوار المنطقة الشرقية بتلك المناسبة، إلى جانب الحضور اليومي من قبل مقاولي الصيانة والنظافة في كافة المواقع لدعم تلك الفعاليات بكل ما يحتاجونه من خدمات.
وقدم أمين مجلس التنمية السياحي، المدير العام لهيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية، المهندس عبداللطيف البنيان، الشكر للأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ورعايته للمهرجان ومتابعة نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، مبيناً أن المهرجان يهدف إلى إبراز التراث البحري في المنطقة والمقومات السياحية فيها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المهرجانات لا سيما المهرجانات الكبيرة، توفر فرص عمل لأبناء المنطقة، كما تسهم في تأصيل الهوية العمرانية، حيث يتبنى مهرجان الساحل الشرقي هذا العام بناء سوق القيصرية التاريخي الهام بالإضافة إلى الشكل العام للقرية ذات الطابع البحري.
، بالصور.. "سعود بن نايف" يدشن مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري في نسخته السابعة ،
المصدر : الخليج 365
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