بعد 4 أيام من فقده.. ابن عم مفقود الرمحية يعلن العثور عليه متوفى

نعى عبدالعزيز الدريس، اليوم (الثلاثاء) ابن عمه متعب الدريس المفقود في محافظة رماح بالقرب من مهرجان مزاين الإبل بالرياض، بعد العثور عليه متوفى بعد 4 أيام من فقده.
وقال ابن عم الفقيد على حسابه الرسمي في “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله متعب الدريس مفقود الرمحية.. وسنوافيكم بتفاصيل الصلاة عليه لاحقاً”. وكان الدفاع المدني قد شارك مجموعة البحث على مدار 4 أيام للعثور على الشاب متعب الدريس (31 عاما) الذي فُقد يوم الجمعة الماضي في منطقة رماح بالقرب من مهرجان مزايين الإبل، حيث كان يقود سيارته من نوع “ماليبو 2011” فضية اللون بالقرب من الرمحية.
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